Семейное образование станет доступным в Кыргызстане

Дети школьного возраста смогут обучаться в форме семейного образования. Соответствующий проект постановления кабинета министров вынесен на общественное обсуждение.

Как отмечается в справке-обосновании, документ разработан в целях реализации гарантированного конституционного права детей школьного возраста на получение начального, основного и среднего общего образования.

Доступ расширяется для лиц, не имеющих физической возможности посещать общеобразовательные организации КР.

Семейное образование — форма, доступная для всех обучающихся, предусматривающая изучение образовательной программы вне школы при условии прохождения промежуточной, переводной и итоговой аттестации согласно государственному образовательному стандарту.

Основным преимуществом семейного образования является повышение доступности образования для детей школьного возраста независимо от их фактического места проживания и (или) нахождения.