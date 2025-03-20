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Общество

«Готовлюсь морально». Асель Байбагышева о предстоящем восхождении на Эверест

Впервые в истории женщина из Кыргызстана, кандидат мастера спорта по альпинизму, Асель Байбагышева поднимется на высочайшую вершину Земли высотой 8 тысяч 849 метров над уровнем моря — Эверест. Об этом сообщила спортсменка на пресс-конференции.

24.kg
Фото 24.kg
Асель Байбагышевой 54 года, в альпинизм пришла в 45 лет. За короткое время она уже покорила пики Ленина и Хан-Тенгри, а также взошла без кислородного баллона на самую тяжелую вершину- восьмитысячник в Кыргызстане Пик Победы. Обладатель звания «Ак илбирс», который присваивается альпинистам, совершившим восхождения на три высочайшие вершины КР. 

Осенью 2024-го альпинистке предложили покорить Эверест. Она согласилась и стала упорно готовиться.

«Я приняла предложение, и в первую очередь стала морально готовиться, потому что сначала нужно преодолеть себя, а потом уже прикладывать физические усилия. Я очень рада, что этот проект из малозаметной идеи внутри меня воплотился в такой огромный шаг при поддержке Кыргызстана», — сообщила Асель Байбагышева.

По ее словам, Непал выдает 400 пермитов [разрешений] на восхождения в год. Спортсменка улетит в Катманду 14 апреля, где начнет восхождение со стороны Непала. Когда гору преодолеет первая группа альпинистов, другие смогут подниматься. Сначала альпинисты поднимутся до 3-го лагеря и спустятся в базовый, затем поднимуся до 4-го лагеря и вернутся в базовый. Это стандартная процедура для акклиматизации.

«Я очень благодарна Федерации альпинизма Кыргызстана, которая в последние годы делает очень много для развития этого спорта в нашей стране. Это, конечно, большой шаг для кыргызского альпинизма в сторону узнаваемости», — добавила Асель Байбагышева.

Напомним, альпинист Эдуард Кубатов планирует восхождение на вершины Аннапурна высотой 8 тысяч 91 метр над уровнем моря. Сегодня, 20 марта, он улетает в Гималаи. В июне собирается покорить вершину К2 высотой 8 тысяч 611 метров над уровнем моря в Пакистане. Свои экспедиции Эдуард Кубатов решил посвятить 100-летию кыргызского спорта и в память всех погибших кыргызских альпинистов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/323208/
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