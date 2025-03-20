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Спорт

Первая кыргызстанская альпинистка начала подготовку к восхождению на Эверест

Кыргызстанская альпинистка Асель Байбагышева начала подготовку к восхождению на Эверест, которое запланировано на 14 апреля. Она станет первой представительницей нашей страны, которой покорилась гора.

аккаунта спортсменки в Facebook
Фото аккаунта спортсменки в Facebook. Асель Байбагышева начала подготовку к восхождению на Эверест

Как сообщили в Федерации альпинизма КР, сейчас спортсменка активно тренируется в горах.

Асель Байбагышева занимается альпинизмом восемь лет. Ранее она успешно покорила несколько высоких вершин Кыргызстана, включая Жениш, Хан-Тенири и Жел-Айдар.

Она стала первой кыргызстанской женщиной, поднявшейся на вершину Манаслу на высоте 8 тысяч метров без использования кислорода.

Напомним, ранее кыргызстанец Эдуард Кубатов покорил высочайшую вершину Земли — гору Эверест 23 мая 2021 года.

Эдуард Кубатов — лишь второй кыргызстанец, кому удалось покорить Эверест. Первым был Дмитрий Греков в 1997-м.
Ссылка: https://24.kg/sport/323423/
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