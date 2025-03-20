Амбассадор «Бакай Банка» Эдуард Кубатов совершит восхождение на Аннапурну и К2

Эдуард Кубатов, президент Федерации альпинизма и скалолазания Кыргызстана и по совместительству амбассадор «Бакай Банка», совершит восхождение на два восьмитысячника — Аннапурну и К2.

Без поддержки «Бакай Банка» не было бы восхождений на Макалу, Денари, Ама-Даблам и на другие восьмитысячники.

«Альпинизм — очень дорогой и непростой вид спорта. Он требует колоссальных финансовых и материальных вливаний. И этот спорт невозможен без партнеров. Проекты «Аннапурна» и «К2» — это проекты «Бакай Банка», — отметил Эдуард Кубатов.

«Бакай Банк» не только поддерживает бизнес, но и амбициозные проекты и людей, которые вдохновляют других на развитие, преодоление границ и достижение новых высот. Вот уже на протяжении нескольких лет он содействует проектам кыргызского альпиниста.

На пресс-конференции Эдуард Кубатов также заявил, что впервые в истории альпинизма на высочайшую вершину Земли Эверест поднимутся кыргызская женщина Асель Байбагышева, а также Кадыр Сайдилкан. Спортсменка улетит в Катманду 14 апреля, где начнет восхождение со стороны Непала.

Фото «Бакай Банка». Эдуард Кубатов и Айдай Мокушева

Уже сегодня, 20 марта, Эдуард Кубатов планирует улететь в Гималаи на восхождение вершины Аннапурна высотой 8 тысяч 91 метр над уровнем моря. В июне он собирается покорить вершину К2 высотой 8 тысяч 611 метров над уровнем моря в Пакистане. Свои экспедиции он решил посвятить 100-летию кыргызского спорта и в память всех погибших кыргызских альпинистов.

«Аннапурна — лавиноопасная гора, очень сложная. Смертность — 22-25 процентов. Я эту гору откладывал напоследок и думал, что она будет моей 14-й вершиной в жизни. Но судьба заставляет меня идти к ней сейчас. Трусость никогда не продлевает нашу жизнь, поэтому я иду к этой вершине с благодарностью, с любовью», — добавил Эдуард Кубатов.

Директор департамента маркетинга «Бакай Банка» Айдай Мокушева пожелала удачи альпинистам в их предстоящих экспедициях.

«Мы гордимся такими женщинами, как Асель, которые вселяют дух и веру в наших женщин. Мы ценим наше партнерство с Эдуардом Кубатовым, человеком, который снова и снова доказывает, что нет границ для возможностей. Его новые планы — это вызов, смелость и мотивация для всех нас. Спорт, экстрим, путешествия — это то, что требует силы духа, решительности и стремления к победе. Мы верим, что Эдуард Кубатов снова совершит нечто великое, и рады быть частью этой истории. «Бакай Банк» — банк для сильных, решительных и смелых! Успехов!» — сказала она.