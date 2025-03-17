Тела членов семьи, погибшей в Чикаго, доставили в Кыргызстан

Тела трех кыргызстанцев, погибших в Чикаго, сегодня, 17 марта, доставили на родину. Об этом сообщает пресс-служба МИД.
Отмечается, что репатриация стала возможной в результате проведенных Генеральным консульством КР в Чикаго мероприятий. Неделю назад сообщалось, что родные погибших кыргызстанцев объявили сбор для транспортировки тел на родину.
Ранее СМИ сообщили о трагической гибели в США семьи из Кыргызстана. Отмечалось, что супруги Азамат и Бермет уехали в Америку в 2012 году, где у них родился ребенок.
По данным радио «Азаттык», тела всех трех членов семьи найдены в разных местах.
Отмечается, что Генеральное консульство Кыргызстана в Чикаго поддерживает постоянную связь с близкими родственниками и местными органами Штатов. Данный вопрос находится на особом контроле МИД и Генконсульства.