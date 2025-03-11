Идет сбор средств для транспортировки тел семьи кыргызстанцев, погибших в США

Ранее СМИ сообщали о трагической гибели семьи из Кыргызстана, которая жила в США. Супруги Азамат и Бермет уехали в Америку в 2012 году и смогли стать частью бизнес-сообщества водителей траков.

Однако недавно вся семья трагически погибла в результате преступного умысла. В США продолжается расследование преступления.

Родные погибших кыргызстанцев вынуждено обратились к общественности: для транспортировки тел на родину требуется много денег.

Родственники будут рады любой поддержке.

Бермет и ее супруг никогда не проходили мимо тех, кому нужна была помощь, и вот теперь в помощи нуждаются их близкие.

Фото из интернета. Азамат, Бермет и их сын

Азамату Доронбекову было всего 45 лет, Бермет Анварбековой — 47 лет, их сыну — 5 лет.