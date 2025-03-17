На брифинге в эфире Sputnik эксперты обсудили инициативу президента Кыргызстана Садыра Жапарова о введении безвизового режима между странами Центральной Азии и создании единой визы для иностранных туристов, путешествующих по региону.

Предложение, направленное на стимулирование туризма и региональной интеграции, получило поддержку со стороны специалистов.

Игорь Саттаров, директор Центральноазиатского экспертного клуба «Евразийское развитие», заявил, что инициативу необходимо «всячески приветствовать». Опираясь на опыт Таджикистана, он отметил, что введение безвизового режима для ряда государств значительно увеличило туристический поток.

«Наши страны очень интересны с точки зрения собственной географии, флоры, фауны. У нас есть что посмотреть», — подчеркнул эксперт, добавив, что развитие инфраструктуры напрямую связано с притоком туристов.

Директор центра стратегических решений «Аппликата» Кубатбек Рахимов также обратил внимание на то, что большинство туристов в регионе — граждане государств СНГ, для которых визы и так не требуются. Таким образом, единая виза, по его мнению, должна быть ориентирована на привлечение туристов из третьих стран, в частности, из государств ШОС. Эксперт посетовал на «аморфность» Шанхайской организации сотрудничества и предложил сделать создание единого безвизового пространства одной из ее четких целей.

Станислав Притчин, еще один участник брифинга, продолжил, назвав инициативу «позитивным сигналом». Он отметил, что реализация безвизового режима станет практическим шагом в развитии региональной интеграции, включая синхронизацию миграционного законодательства. И также подчеркнул привлекательность региона для туристов, стремящихся посетить несколько стран за одну поездку, особенно в контексте Ферганской долины, где можно легко пересекать границы Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.

В ходе брифинга также затронута тема трехстороннего саммита Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана.

Эксперты выразили мнение, что этот формат может способствовать формированию новой модели сотрудничества, особенно после решения пограничных вопросов между Кыргызстаном и Таджикистаном. Они отметили, что облегчение пересечения границ уже фактически реализуется на местах и нуждается в наполнении совместными экономическими и гуманитарными проектами. И подчеркнули исторический шанс превратить Ферганскую долину из потенциально конфликтного региона в зону партнерства и дружбы.

Напомним, на встрече президентов Кыргызстана и Таджикистана 13 марта Садыр Жапаров заявил, что теперь государства Центральной Азии должны начать процесс введения безвизового режима между собой, а для гостей из других стран — единой визы аналогично шенгенской, позволяющей туристам свободно передвигаться по всем государствам региона.