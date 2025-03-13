20:57
USD 87.45
EUR 95.09
RUB 1.01
Власть

Заявление президента после подписания соглашения с РТ. Ключевые моменты

Президент Садыр Жапаров сделал заявление после подписания соглашения по границе с Таджикистаном.

Ключевые моменты: 

  • Сегодня окончательно решен пограничный вопрос между Кыргызстаном и Таджикистаном, который оставался нерешенным в течение 101 года (с 1924 года).
  • Это большое событие не только для двух стран, но и для всего Центрально-Азиатского региона.

С этого момента в Центральной Азии установился вечный мир.

  • Теперь страны Центральной Азии должны начать процесс введения безвизового режима между собой, а для гостей из других государств – единой визы, позволяющей свободно передвигаться по всем странам региона, аналогично шенгенской визе.
  • Подписанное соглашение 19 марта Камчыбек Кыдыршаевич представит на ратификацию в Жогорку Кенеш.
  • До ратификации мы не разглашали многие детали документа, поскольку не хотели нарушить процесс до его подписания. 19 марта в парламенте подробно, до мельчайших деталей, разъяснит каждую часть соглашения.

У нас на протяжении 30 лет популярными становились те, кто громче всех кричал или делал что-то напоказ.

  • Но показные слова и искусственные поступки приносят лишь временную популярность, а затем многие политики оказываются в неловком положении. Народ уже научился разбираться в таких вещах.

Будь то депутат или политик на улице, никто не должен спешить громко заявлять о себе при обсуждении важных вопросов для государства и народа.

  • Необходимо вести взвешенный и разумный диалог. Государство не должно становиться ареной для политиков или активистов, которые думают: «Лишь бы заявить о себе, заработать очки, набрать голоса на следующих выборах». Каждый из них должен быть далек от такого подхода.
  • Мы уже 30 лет наблюдаем, как необдуманные высказывания политиков приводят к срыву важных начинаний. Сколько полезных проектов было остановлено или отброшено назад из-за этого!
  • Мы тоже были депутатами, политиками, министрами. Но никогда не занимались популизмом ради внимания.
  • В любых вопросах мы детально изучали ситуацию, анализировали ее и лишь потом поднимали тему, заботясь о том, чтобы наши слова не навредили государству или народу. Точно так же и в этом пограничном вопросе мы в течение четырех лет тщательно его прорабатывали, 70 раз отмерив.

Нашим гражданам сложно покидать переданные территории, ведь это родная земля, место, где покоятся предки «Киндик каныбыз тамган жер, ата-бабаларыбыздын сөөгү жаткан жер».

  • Жители таджикских сел, которые перешли в состав Кыргызстана, испытывают те же чувства. Это тяжело для обеих сторон.
  • Но когда решается вопрос государственной границы, интересы отдельного села не могут превалировать. На первом месте стоят интересы всего государства.
  • Наши предки покоятся во многих местах, начиная с Алтая, Енисея, Красноярска и заканчивая Кульджой, Урумчи и Пекином.
  • Кроме села Достук были также переселены несколько домов, расположенные в шахматном порядке на участках вдоль границы.
  • Это было необходимо, потому что ограждение границы должно проходить по ровной линии. В противном случае контроль границы в будущем будет затруднен для пограничников обеих стран.

За 30 лет в результате пограничных конфликтов с обеих сторон погибли тысячи граждан.

  • Государство не оставит без внимания наших граждан, которые были вынуждены оставить свои дома. Мы обеспечим их новыми, современными домами с гораздо лучшими условиями.
Ссылка: https://24.kg/vlast/322741/
просмотров: 219
Версия для печати
Материалы по теме
Во время госвизита Эмомали Рахмона в КР будет подписан договор по границе
На границе Кыргызстана и Таджикистана ЕС построит объекты для безопасности
Большинство депутатов поддерживают соглашение по кыргызско-таджикской границе
Это героизм. Депутат Бактыбек Сыдыков предложил наградить комиссию по границе
Депутат считает, что вопросы по границе с Таджикистаном можно решить по-другому
Вода в Достук поступает из РТ. Депутат считает правильной передачу села
Кыргызско-таджикская граница. Все, что известно о договоренностях на сегодня
Граница Кыргызстана и Таджикистана: какими именно участками обменялись страны
Анклав Кайрагач перешел Кыргызстану. Какие участки взамен передали Таджикистану
Граница с Таджикистаном. Плюс к репутации и в политическую карму
Популярные новости
Депутаты ЖК&nbsp;против выделения ГИК $200&nbsp;миллионов, предоставляемых Кореей Депутаты ЖК против выделения ГИК $200 миллионов, предоставляемых Кореей
В&nbsp;Минобразования еще не&nbsp;решили, кто будет летом делать ремонт в&nbsp;школах В Минобразования еще не решили, кто будет летом делать ремонт в школах
В&nbsp;Кыргызстане на&nbsp;полгода ввели запрет на&nbsp;импорт кузовов автомобилей В Кыргызстане на полгода ввели запрет на импорт кузовов автомобилей
Президент Таджикистана прибыл в&nbsp;Кыргызстан с&nbsp;государственным визитом Президент Таджикистана прибыл в Кыргызстан с государственным визитом
Бизнес
Почему кыргызстанцы массово подключаются к&nbsp;новому тарифу &laquo;Семья Премиум&raquo; от&nbsp;О!? Почему кыргызстанцы массово подключаются к новому тарифу «Семья Премиум» от О!?
Борцы с&nbsp;киберпреступностью Кыргызстана встретились на&nbsp;гольф-турнире Борцы с киберпреступностью Кыргызстана встретились на гольф-турнире
Техника и&nbsp;оборудование в&nbsp;лизинг от&nbsp;&laquo;Элдик Банка&raquo; Техника и оборудование в лизинг от «Элдик Банка»
Формирование нового района Бишкека: возможности и&nbsp;проблемы модели &laquo;Все в&nbsp;одном&raquo; Формирование нового района Бишкека: возможности и проблемы модели «Все в одном»
13 марта, четверг
20:49
В городе Ош частная компания построит дополнительный корпус для школы В городе Ош частная компания построит дополнительный ко...
20:34
Заявление президента после подписания соглашения с РТ. Ключевые моменты
20:22
Стройку водоканала Кош-Теп в Афганистане, финансируемую USAID, приостановят
20:08
Жогорку Кенеш рассмотрит соглашение по госгранице с Таджикистаном 19 марта
20:00
Премьерный четверг. Какие фильмы сегодня вышли в прокат в Бишкеке