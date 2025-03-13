Заявление президента после подписания соглашения с РТ. Ключевые моменты

Президент Садыр Жапаров сделал заявление после подписания соглашения по границе с Таджикистаном.
Ключевые моменты:
- Сегодня окончательно решен пограничный вопрос между Кыргызстаном и Таджикистаном, который оставался нерешенным в течение 101 года (с 1924 года).
- Это большое событие не только для двух стран, но и для всего Центрально-Азиатского региона.
С этого момента в Центральной Азии установился вечный мир.
- Теперь страны Центральной Азии должны начать процесс введения безвизового режима между собой, а для гостей из других государств – единой визы, позволяющей свободно передвигаться по всем странам региона, аналогично шенгенской визе.
- Подписанное соглашение 19 марта Камчыбек Кыдыршаевич представит на ратификацию в Жогорку Кенеш.
- До ратификации мы не разглашали многие детали документа, поскольку не хотели нарушить процесс до его подписания. 19 марта в парламенте подробно, до мельчайших деталей, разъяснит каждую часть соглашения.
У нас на протяжении 30 лет популярными становились те, кто громче всех кричал или делал что-то напоказ.
- Но показные слова и искусственные поступки приносят лишь временную популярность, а затем многие политики оказываются в неловком положении. Народ уже научился разбираться в таких вещах.
Будь то депутат или политик на улице, никто не должен спешить громко заявлять о себе при обсуждении важных вопросов для государства и народа.
- Необходимо вести взвешенный и разумный диалог. Государство не должно становиться ареной для политиков или активистов, которые думают: «Лишь бы заявить о себе, заработать очки, набрать голоса на следующих выборах». Каждый из них должен быть далек от такого подхода.
- Мы уже 30 лет наблюдаем, как необдуманные высказывания политиков приводят к срыву важных начинаний. Сколько полезных проектов было остановлено или отброшено назад из-за этого!
- Мы тоже были депутатами, политиками, министрами. Но никогда не занимались популизмом ради внимания.
- В любых вопросах мы детально изучали ситуацию, анализировали ее и лишь потом поднимали тему, заботясь о том, чтобы наши слова не навредили государству или народу. Точно так же и в этом пограничном вопросе мы в течение четырех лет тщательно его прорабатывали, 70 раз отмерив.
Нашим гражданам сложно покидать переданные территории, ведь это родная земля, место, где покоятся предки «Киндик каныбыз тамган жер, ата-бабаларыбыздын сөөгү жаткан жер».
- Жители таджикских сел, которые перешли в состав Кыргызстана, испытывают те же чувства. Это тяжело для обеих сторон.
- Но когда решается вопрос государственной границы, интересы отдельного села не могут превалировать. На первом месте стоят интересы всего государства.
- Наши предки покоятся во многих местах, начиная с Алтая, Енисея, Красноярска и заканчивая Кульджой, Урумчи и Пекином.
- Кроме села Достук были также переселены несколько домов, расположенные в шахматном порядке на участках вдоль границы.
- Это было необходимо, потому что ограждение границы должно проходить по ровной линии. В противном случае контроль границы в будущем будет затруднен для пограничников обеих стран.
За 30 лет в результате пограничных конфликтов с обеих сторон погибли тысячи граждан.
- Государство не оставит без внимания наших граждан, которые были вынуждены оставить свои дома. Мы обеспечим их новыми, современными домами с гораздо лучшими условиями.