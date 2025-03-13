Заявление президента после подписания соглашения с РТ. Ключевые моменты

Президент Садыр Жапаров сделал заявление после подписания соглашения по границе с Таджикистаном.

Ключевые моменты:

Сегодня окончательно решен пограничный вопрос между Кыргызстаном и Таджикистаном, который оставался нерешенным в течение 101 года (с 1924 года).

Это большое событие не только для двух стран, но и для всего Центрально-Азиатского региона.

С этого момента в Центральной Азии установился вечный мир.

Теперь страны Центральной Азии должны начать процесс введения безвизового режима между собой, а для гостей из других государств – единой визы, позволяющей свободно передвигаться по всем странам региона, аналогично шенгенской визе.

Подписанное соглашение 19 марта Камчыбек Кыдыршаевич представит на ратификацию в Жогорку Кенеш.

До ратификации мы не разглашали многие детали документа, поскольку не хотели нарушить процесс до его подписания. 19 марта в парламенте подробно, до мельчайших деталей, разъяснит каждую часть соглашения.

У нас на протяжении 30 лет популярными становились те, кто громче всех кричал или делал что-то напоказ.

Но показные слова и искусственные поступки приносят лишь временную популярность, а затем многие политики оказываются в неловком положении. Народ уже научился разбираться в таких вещах.

Будь то депутат или политик на улице, никто не должен спешить громко заявлять о себе при обсуждении важных вопросов для государства и народа.

Необходимо вести взвешенный и разумный диалог. Государство не должно становиться ареной для политиков или активистов, которые думают: «Лишь бы заявить о себе, заработать очки, набрать голоса на следующих выборах». Каждый из них должен быть далек от такого подхода.

Мы уже 30 лет наблюдаем, как необдуманные высказывания политиков приводят к срыву важных начинаний. Сколько полезных проектов было остановлено или отброшено назад из-за этого!

Мы тоже были депутатами, политиками, министрами. Но никогда не занимались популизмом ради внимания.

В любых вопросах мы детально изучали ситуацию, анализировали ее и лишь потом поднимали тему, заботясь о том, чтобы наши слова не навредили государству или народу. Точно так же и в этом пограничном вопросе мы в течение четырех лет тщательно его прорабатывали, 70 раз отмерив.

Нашим гражданам сложно покидать переданные территории, ведь это родная земля, место, где покоятся предки «Киндик каныбыз тамган жер, ата-бабаларыбыздын сөөгү жаткан жер».

Жители таджикских сел, которые перешли в состав Кыргызстана, испытывают те же чувства. Это тяжело для обеих сторон.

Но когда решается вопрос государственной границы, интересы отдельного села не могут превалировать. На первом месте стоят интересы всего государства.

Наши предки покоятся во многих местах, начиная с Алтая, Енисея, Красноярска и заканчивая Кульджой, Урумчи и Пекином.

Кроме села Достук были также переселены несколько домов, расположенные в шахматном порядке на участках вдоль границы.

Это было необходимо, потому что ограждение границы должно проходить по ровной линии. В противном случае контроль границы в будущем будет затруднен для пограничников обеих стран.

За 30 лет в результате пограничных конфликтов с обеих сторон погибли тысячи граждан.

Государство не оставит без внимания наших граждан, которые были вынуждены оставить свои дома. Мы обеспечим их новыми, современными домами с гораздо лучшими условиями.





