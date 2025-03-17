За использование на озере Иссык-Куль гидроциклов теперь будут штрафовать

Согласно поправкам к Закону «Об устойчивом развитии эколого-экономической системы «Иссык-Куль» и Кодексу о правонарушениях, введены частичный запрет на использование водного мотоцикла (гидроцикла), а также ответственность за нарушение правил эксплуатации водного мотоцикла (гидроцикла, скутера) на территории озера Иссык-Куль. Соответствующий законопроект подписал президент Садыр Жапаров.

Закон принят Жогорку Кенешем 13 февраля 2025 года.

Им введены новые понятия «водный мотоцикл (гидроцикл)», «навесной мотор», «двухтактный двигатель», «кустарный двигатель» и «четырехтактный двигатель».

Кроме этого, законом предусмотрено, что на территории озера Иссык-Куль разрешается использование водного мотоцикла (гидроцикла, скутера) с четырехтактным двигателем и электродвигателем в специально отведенных туристических зонах, где нет массового скопления людей и отдыхающих, с обязательным соблюдением экологических норм и правил безопасности.

За нарушение данной нормы также предусмотрена ответственность в виде штрафа на физических лиц от 50 до 150 расчетных показателей, на юридических — от 100 до 200 расчетных показателей.