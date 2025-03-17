12:18
USD 87.45
EUR 94.92
RUB 1.03
Общество

За использование на озере Иссык-Куль гидроциклов теперь будут штрафовать

Согласно поправкам к Закону «Об устойчивом развитии эколого-экономической системы «Иссык-Куль» и Кодексу о правонарушениях, введены частичный запрет на использование водного мотоцикла (гидроцикла), а также ответственность за нарушение правил эксплуатации водного мотоцикла (гидроцикла, скутера) на территории озера Иссык-Куль. Соответствующий законопроект подписал президент Садыр Жапаров.

Закон принят Жогорку Кенешем 13 февраля 2025 года.

Им введены новые понятия «водный мотоцикл (гидроцикл)», «навесной мотор», «двухтактный двигатель», «кустарный двигатель» и «четырехтактный двигатель».

Кроме этого, законом предусмотрено, что на территории озера Иссык-Куль разрешается использование водного мотоцикла (гидроцикла, скутера) с четырехтактным двигателем и электродвигателем в специально отведенных туристических зонах, где нет массового скопления людей и отдыхающих, с обязательным соблюдением экологических норм и правил безопасности.

За нарушение данной нормы также предусмотрена ответственность в виде штрафа на физических лиц от 50 до 150 расчетных показателей, на юридических — от 100 до 200 расчетных показателей.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/322991/
просмотров: 749
Версия для печати
Материалы по теме
Владельцы «Спортлагеря» добровольно вернули собственность государству
Собственников объектов на Иссык-Куле заставят проводить глубинную очистку пляжа
Скоро турсезон. О штрафах за эконарушения на Иссык-Куле предупредил чиновник
В Бишкеке проходит масштабный рейд «За рулем»
Суд оштрафовал экс-начальника УМС мэрии города Ош на 1 миллион сомов
На Иссык-Куле задержаны подозреваемые в убийстве приятеля
За два года почти 18 тысяч кыргызстанцев лишены права водить авто
Введены штрафы за отказ в приеме оплаты через QR-код
Дрифтовавшего на BMW в центре Каракола водителя оштрафовали на 40 тысяч сомов
Блогер Sigma устроил гонки с другим автоблогером
Популярные новости
Орозо-2025. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2025. Календарь начала воздержания и разговения
Где пострелять из&nbsp;боевого оружия в&nbsp;Кыргызстане. Цены, адреса и&nbsp;телефоны клубов Где пострелять из боевого оружия в Кыргызстане. Цены, адреса и телефоны клубов
Стройку водоканала Кош-Теп в&nbsp;Афганистане, финансируемую USAID, приостановят Стройку водоканала Кош-Теп в Афганистане, финансируемую USAID, приостановят
В&nbsp;&laquo;Манасе&raquo; приземлился первый рейс из&nbsp;Душанбе В «Манасе» приземлился первый рейс из Душанбе
Бизнес
Депозит в&nbsp;долларах США с&nbsp;выгодной ставкой от&nbsp;O!Bank Депозит в долларах США с выгодной ставкой от O!Bank
Что делать, если рядом с&nbsp;вашим домом устанавливается сотовая вышка? Что делать, если рядом с вашим домом устанавливается сотовая вышка?
Все сервисы ГИК в&nbsp;MegaPay: оформление ипотеки в&nbsp;несколько кликов быстро и&nbsp;удобно Все сервисы ГИК в MegaPay: оформление ипотеки в несколько кликов быстро и удобно
Почему кыргызстанцы массово подключаются к&nbsp;новому тарифу &laquo;Семья Премиум&raquo; от&nbsp;О!? Почему кыргызстанцы массово подключаются к новому тарифу «Семья Премиум» от О!?
17 марта, понедельник
12:15
ЕС выделит Кыргызстану 5 миллионов евро на поддержку молодежи и прав человека ЕС выделит Кыргызстану 5 миллионов евро на поддержку мо...
12:08
Сроки получения разрешительных документов в строительной отрасли сокращаются
12:00
Старый Бишкек может стать жертвой новостроя. Каких зданий может лишиться город
11:52
Кыргызстанец погиб в ДТП в США
11:47
В аэропорту задержали подозреваемую в мошенничестве на 37 миллионов сомов