Доля оригинальных препаратов в КР составляет 1-2 процента

В Кыргызстане среди зарегистрированных лекарств почти 98-99 процентов генерических препаратов и только 1-2 процента — оригинальных. Об этом на своей странице в Facebook сообщила клинический фармаколог Аида Зурдинова.

По ее словам, доля этих оригиналов приходится на инсулин, иммуносупрессоры и препараты онкологического профиля, которые сегодня и вызывают споры и вопросы.

Читайте по теме Трансплантация органов. В системе помощи после операций есть серьезные проблемы

«Оригинальные препараты — это лекарства, которые впервые разработаны и запатентованы фармацевтической компанией. Дженерики — это копии оригинальных лекарств, которые выпускаются после истечения патента. Они содержат те же активные ингредиенты, что и оригинальные, имеют такие же условия применения, но стоят дешевле, так как не требуют таких же затрат на разработку и исследования», — пояснила Аида Зурдинова.

По ее данным, чтобы оценить взаимозаменяемость оригинальных препаратов и дженериков, следует учитывать несколько факторов:

активные ингредиенты;

форму выпуска;

биоэквивалентность;

показания и противопоказания;

качество и стандарты производства;

побочные эффекты.

Если все эти факторы совпадают, то можно считать, что оригинальный препарат и дженерик взаимозаменяемы.

Аида Зурдинова отметила, что есть разные виды дженериков.

«Чтобы определиться, какие именно из них будут на рынке, отвечать должен регулятор — департамент лекарственных средств и медицинских изделий. От его качественной работы и зависит, что в итоге будет в организациях здравоохранения и у населения. Важно, чтобы все лекарства проходили процедуру регистрации, а те, которые не зарегистрированы в стране, не закупались. Исключение может быть только для редких препаратов или в том случае, когда проверенный производитель не заинтересован в фармрынке, поскольку объемы слишком маленькие для него, но лекарство жизненно важно для государства», — подчеркнула она.

Отметим, что в Кыргызстане не первый год поднимают вопрос перевода пациентов с оригинальных препаратов на дженерики. По словам чиновников, это поспособствует экономии денежных средств. Сами пациенты выступают против, опасаясь негативных последствий для здоровья.

Читайте по теме Оригиналы или дженерики? Что будут закупать для пациентов в Кыргызстане

По словам Аиды Зурдиновой, перевод пациентов, получающих после пересадки изначально оригинал, на дженерик имеет свои сложности. Это связано с тем, что эти препараты с узким терапевтическим диапазоном. Незначительные изменения концентрации повышают риски отторжения органа.

Если больных сразу перевести на дженерики, это повлечет дополнительные расходы на лабораторные анализы для частого мониторинга концентрации препарата.

«Однако в государственных организациях здравоохранения таких лабораторий нет, как и подготовленных лаборантов. Самое главное, нет столько нефрологов, которые занимались бы строго ведением посттрасплантационных пациентов. Принятие такого решения надо обосновать строгими расчетами. Экономя на одном, можно увеличить бремя болезни и финансовое бремя дополнительно», — написала эксперт.

Как один из вариантов, в обсуждениях звучит предложение вести на качественных дженериках с самого начала пациентов, которым делают пересадку в КР.