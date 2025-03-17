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Общество

Доля оригинальных препаратов в КР составляет 1-2 процента

В Кыргызстане среди зарегистрированных лекарств почти 98-99 процентов генерических препаратов и только 1-2 процента — оригинальных. Об этом на своей странице в Facebook сообщила клинический фармаколог Аида Зурдинова.

По ее словам, доля этих оригиналов приходится на инсулин, иммуносупрессоры и препараты онкологического профиля, которые сегодня и вызывают споры и вопросы.

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«Оригинальные препараты — это лекарства, которые впервые разработаны и запатентованы фармацевтической компанией. Дженерики — это копии оригинальных лекарств, которые выпускаются после истечения патента. Они содержат те же активные ингредиенты, что и оригинальные, имеют такие же условия применения, но стоят дешевле, так как не требуют таких же затрат на разработку и исследования», — пояснила Аида Зурдинова.

По ее данным, чтобы оценить взаимозаменяемость оригинальных препаратов и дженериков, следует учитывать несколько факторов:

  • активные ингредиенты;
  • форму выпуска;
  • биоэквивалентность;
  • показания и противопоказания;
  • качество и стандарты производства;
  • побочные эффекты.
Если все эти факторы совпадают, то можно считать, что оригинальный препарат и дженерик взаимозаменяемы.

Аида Зурдинова отметила, что есть разные виды дженериков.

«Чтобы определиться, какие именно из них будут на рынке, отвечать должен регулятор — департамент лекарственных средств и медицинских изделий. От его качественной работы и зависит, что в итоге будет в организациях здравоохранения и у населения. Важно, чтобы все лекарства проходили процедуру регистрации, а те, которые не зарегистрированы в стране, не закупались. Исключение может быть только для редких препаратов или в том случае, когда проверенный производитель не заинтересован в фармрынке, поскольку объемы слишком маленькие для него, но лекарство жизненно важно для государства», — подчеркнула она.

Отметим, что в Кыргызстане не первый год поднимают вопрос перевода пациентов с оригинальных препаратов на дженерики. По словам чиновников, это поспособствует экономии денежных средств. Сами пациенты выступают против, опасаясь негативных последствий для здоровья.

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По словам Аиды Зурдиновой, перевод пациентов, получающих после пересадки изначально оригинал, на дженерик имеет свои сложности. Это связано с тем, что эти препараты с узким терапевтическим диапазоном. Незначительные изменения концентрации повышают риски отторжения органа.

Если больных сразу перевести на дженерики, это повлечет дополнительные расходы на лабораторные анализы для частого мониторинга концентрации препарата.

«Однако в государственных организациях здравоохранения таких лабораторий нет, как и подготовленных лаборантов. Самое главное, нет столько нефрологов, которые занимались бы строго ведением посттрасплантационных пациентов. Принятие такого решения надо обосновать строгими расчетами. Экономя на одном, можно увеличить бремя болезни и финансовое бремя дополнительно», — написала эксперт.

Как один из вариантов, в обсуждениях звучит предложение вести на качественных дженериках с самого начала пациентов, которым делают пересадку в КР.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/322974/
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