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Общество

Риск отторжения. Лица с пересаженными органами против закупки дженериков

Закупка оригинальных препаратов — не просто вопрос выбора, а условие выживания для людей. Об этом говорится в обращении ОО «Жизнь после трансплантации» на имя директора государственного предприятия «Кыргызфармация» Таланта Султанова.

В общественном объединении отмечают, что в стране проживает более 1,2 тысячи лиц с пересаженными почками и печенью. Среди них — учителя, врачи, экономисты, предприниматели, студенты и представители других профессий. Большая часть продолжает работать в различных сферах деятельности и платить налоги, принося пользу обществу.

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«В нашем обществе объединены люди, перенесшие пересадку органов в клиниках более 15 стран. Подбор и назначение иммуносупрессоров осуществляют врачи-трансплантологи, проводившие операцию, согласно клиническим протоколам своих государств, где мы оперировались. Нам всем изначально прописаны оригинальные препараты по торговым наименованиям, которые нужно принимать пожизненно. Более десятка человек из нашего общества перенесли повторную трансплантацию, и это те, кто смог найти донора и денежные средства. А некоторые пациенты умерли. Во избежание этого мы убедительно просим закупать пациентам со стажем оригинальные лекарства», — говорится в обращении.

По данным ОО, такие препараты проходят многолетние клинические исследования. Их эффективность и безопасность подтверждены на всех этапах — от лаборатории до реальной практики. Для пациентов с подавленным иммунитетом даже незначительное отклонение в дозировке или составе может стать фатальным.

«Генерические аналоги регистрируются по упрощенной схеме, доказывая лишь «схожесть» с оригиналом. Но при трансплантации важна не просто концентрация вещества в крови, а его точное взаимодействие с иммунной системой. Иммуносупрессоры имеют узкое терапевтическое окно.

Исследования показывают: замена оригинальных препаратов дженериками повышает риск острого отторжения на 15-20 процентов.

Сэкономив на таблетках сегодня, завтра вы потратите миллионы на повторные операции и диализ», — говорится в обращении.

Пациенты подчеркивают, что даже временный переход на лекарства разных производителей вызывает колебания уровня препарата в крови; одно неверное движение — и организм атакует пересаженный орган.

Ранее сообщалось, что ГП «Кыргызфармация» предлагает создать комиссию для решения вопроса закупки лекарств для пациентов с пересаженными органами, диабетом и онкозаболеваниями. Переход на дженерики, по словам чиновников, позволит сэкономить государственные деньги.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/322970/
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