Старый базар в Оше. История тысячелетнего рынка Кыргызстана

После разрушительных селей, которые произошли в июле 2024 года в городе Оше, власти решили перенести центральный рынок, расположенный вдоль реки Ак-Бууры, известный в народе как старый базар, в безопасное место. Мэрия уже построила торговый комплекс и, возможно, после Орозо-айта торговцы начнут работать уже в новом месте.

Редакция 24.kg собрала историю базара и архивные фотографии, запечатлевшие его в разные эпохи.

Фото 1914 года. Старый квартал города Ош, в районе главного базара.

Известно, что Ош издревле славился как центр обмена продукцией между земледельцами Восточной Ферганы и скотоводами-кочевниками окрестных предгорий и Алая. В первом тысячелетии через город также проходила одна из ветвей Шелкового пути, связывающего Восток с Западом. В раннем средневековье Ош считался третьим по величине городом в Фергане, служил торгово-перевалочным пунктом на пути из Средней Азии в Китай и Индию.

В книге «Старинный Ош» Владимира Галицкого и Владимира Плоских, изданной в 1987 году, есть упоминание о старом базаре. Описывая состояние города в первой половине XIX века, авторы отмечают, что Ош разделялся на две части горной рекой Ак-Буурой, через которую был перекинут мост.

Большая часть города располагалась на левобережье под Сулайман-Тоо, окруженной «старым, малым бедным городком», и хорошо известной всем прибывающим в город Ош торговым людям площадью, где останавливались дальние купеческие караваны.

Заместитель генерального директора по науке Национального историко-археологического музейного комплекса «Сулайман-Тоо» Хайрулло Ибайдуллаев отмечает, что точной информации о том, когда образовался старый базар нет.

«Но есть все основания для того, чтобы называть его «миң жылдык базар» (тысячилетний рынок). С развитием железнодорожного, водного и воздушного транспорта в Европе на Шелковом пути не перевозили товары как раньше. До этого караван купцов на верблюдах проходил через Иркештам и останавливался временно в Оше», — рассказывает Хайрулло Убайдуллаев.

По некоторым данным, самый знаменитый рынок на юге — Ошский базар — отстраивался у реки Ак-Бууры на протяжении более чем 2 тысяч лет. Кроме зерновых, бахчевых культур, скота и продуктов животноводства здесь выставляли (да и производили здесь же) ремесленные товары народные мастера — уста, шорники, кузнецы, столяры и другие.

«Видимо, был и невольничий рынок, о чем можно судить по продаже людей в рабство, продаже пленных», — говорится в «Старинном Оше».

Историки отмечают, что национальный состав населения города Оша в XVIII — XIX веках (до 1875 года) не был этнически однородным — кроме кыргызов, здесь проживали ферганские узбеки, таджики, уйгуры, оседали кипчаки. На более или менее длительное время в нем останавливались по торговым делам и выходцы из сопредельных стран Азии.

По словам исследователей, Ош не только лежал на удобной торговой транзитной дороге, но и являлся городом, в котором проходили таможенный досмотр купеческие караваны, взималась торговая пошлина и купцы вынужденно распаковывали свои товары.

Это вело к тому, что Ош становился одним из торговых центров, причем активных, на пути из Кашгара в Фергану. О значении города во внешней торговле между Кокандским ханством и Кашгарией сообщил в своих показаниях сибирский казак Максимов, побывавший в начале XIX века в Кокандском ханстве.

По словам заместителя директора музейного комплекса «Сулайман-Тоо» Хайруллы Ибайдуллаева, в период Советского Союза старый рынок остался на своем месте, но территория расширилась в связи с ростом населения и увеличением ассортимента товаров.

Историк подчеркивает, что в те времена базары не были такими, как мы привыкли видеть сейчас. В то время торговые площадки использовали для общения, обмена информацией, а не только для покупки какого-либо товара.

«Цены определяли в результате торгов. Продавец и покупатель торговались и останавливались на определенной сумме, которая их обоих устраивала. Сейчас везде фиксированная стоимость. Ремесленники — мастера по изготовлению колыбелей, плотники, кузнецы — также предоставляли услуги на рынке. Сейчас на базаре редко можно их встретить», — говорит Хайрулло Ибайдуллаев.

Он отмечает культурное, экономическое и историческое значение рынка. Поэтому вместо снесенного старого базара местные просят построить мини-рынок для сохранения истории.

«Сейчас в связи с расширением города и отсутствием необходимой инфраструктуры, противопожарной безопасности базар переносят. В мэрии говорят, что на месте снесенного рынка построят зону отдыха. Но здесь хотелось бы увидеть и историко-культурный памятник под открытым небом в восточном стиле. Это может быть музей или мини-рынок», — подчеркивает Хайрулло Ибайдуллаев.

Надеемся, что базар сохранит свой первозданный облик, запечатленный в труде исследователя и путешественника Карла Густава Маннергейма. Историки и местные жители этого просят. Хайрулло Ибайдуллаев

Речь об Азиатской экспедиции Густава Маннергейма, организованной российским Генштабом и совершенной с 1906 по 1908 год.

В конце июня 1906-го Густав Маннергейм с 490 килограммами багажа, включая фотоаппарат «Кодак» и 2 тысячи стеклянных фотопластинок с химреактивами для их обработки, выехал на поезде из Санкт-Петербурга.

Фото Карл Густав Маннергейм. Старый базар (1906 год).

Исследователь побывал на территории современного Кыргызстана по пути в Китай. Добравшись летом 1906 года поездами и пароходами до Самарканда, Густав Маннергейм пересел на лошадей и вскоре достиг современной территории Ошской области.

«Среди работ Густава Маннергейма есть кадры старинного рынка вдоль реки Ак-Бууры. На основе этих кадров поручено госструктурам разработать эскизный проект маленького рынка ремесленников. Мы думаем, что это место станет интересной достопримечательностью для туристов», — говорит замдиректора музейного комплекса «Сулайман-Тоо».

Историк отмечает, что современный вид рынок приобрел в 2000-х годах. В 2010 году от старого рынка, построенного из глины и дерева, ничего не осталось. Это место заняли железные торговые контейнеры. Некоторые точки перешли в частную собственность.

Кроме того, вокруг Ак-Бууры начали строить кафе и столовые, сливать грязную воду в реку, образовались длинные заторы из-за отсутствия парковок и широких улиц.

Помимо этого, он напомнил: из-за того, что не чистили охраняемую территорию Ак-Бууры, во время селя вода вышла из берегов, погибли люди.

Хайрулло Ибайдуллаев поддерживает перенос рынка, пусть даже если город лишается историко-культурного объекта.