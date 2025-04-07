Апрельской революции исполнилось 15 лет. Как все было и чем закончилось

В Кыргызстане 15 лет назад, 7 апреля 2010 года, второй раз в результате народных волнений свергли главу государства.

В тот день оппозиция организовала в Бишкеке большой митинг в знак протеста против семейно-кланового режима президента Курманбека Бакиева, преследований активистов и незаконных задержаний. Тысячи людей пришли на центральную площадь Ала-Тоо. Начались аресты лидеров оппонентов власти. Протестующие попытались штурмовать «Белый дом». Началась стрельба. До сих пор не установлено, кто первым открыл огонь.

7 апреля оппозиция объявила, что в Кыргызстане создали временное правительство.

На улицах Бишкека начались массовые беспорядки и столкновения, в результате которых погибло 86 человек и еще сотни получили тяжелые ранения. Президент Курманбек Бакиев бежал из страны.

В основной состав ВП вошли девять политиков. Возглавила структуру Роза Отунбаева. Этот орган (позже переименованный в техническое правительство) просуществовал полгода, а в октябре прошли парламентские выборы.

И снова мародерства

После кровавых событий на площади Ала-Тоо 7 апреля и взятия сторонниками оппозиции «Белого дома» Бишкек погрузился в ночь мародерства. Как заявляли тогда, милиция была деморализована, и в итоге горожане и бизнесмены остались один на один с толпами бесчинствующих молодчиков. В первую очередь под удар попали торговые центры и магазины. Потом грабили уже все подряд.

На вторые сутки беспорядков на охрану столицы вышли те, кто по идее заниматься этим не должен — добровольные народные дружины. Граждане, не имеющие ни специальной подготовки, ни особых полномочий, наводили порядок на улицах Бишкека на свой страх и риск.

За произошедшие мародерства практически никто не понес наказания.

Правда, в марте 2010 года ГКНБ вновь занялся делом о мародерстве и даже арестовал бывшего депутата от партии «Ата-Мекен» Райкана Тологонова. Говорилось и о причастности другого на тот момент депутата Туратбека Мадылбекова к незаконным хищениям.

По версии следствия, именно под их руководством группа лиц совершала грабежи офисов, жилых домов, в том числе принадлежавших семье Бакиевых и их приближенным.

Несколько лет длился суд и по ряду граждан, обвиняемых в мародерстве. Позднее Первомайский районный суд Бишкека вынес приговор в отношении Абдуллы Юсупова, Азамата Шергазиева и Дастана Оморова, обвиняемых в мародерстве и грабеже во время апрельских событий 2010 года, а также в краже материалов уголовного дела из Аламединского районного суда Чуйской области.

Согласно материалам следствия, подсудимые также участвовали в похищении бывшего муфтия Кыргызстана Мураталы ажи Жуманова и вымогательстве у него денег, в разбойном нападении на сотрудника аэропорта «Манас» и хищении 7,5 миллиона сомов и других преступлениях.

Напомним, Абдулла Юсупов, тот самый, который давал показания против ряда «атамекеновцев» (Райкана Тологонова, Туратбека Мадылбекова — экс-депутаты Жогорку Кенеша от партии «Ата-Мекен»), обвиняя их в соучастии в мародерствах.

После ряда комиссий и расследований в ноябре 2012 года в главном следственном управлении МВД объявили, что расследование по фактам якобы причастности депутатов парламента к мародерским набегам прекратили, потому что ничего не подтвердилось.

Революция или переворот?

Однозначной оценки событиям 7 апреля 2010 года до сих пор нет. Кто-то называет их народной революцией, другие — государственным переворотом.

Члены временного правительства называли 7 апреля днем, прославившим дух свободолюбивого кыргызского народа, который сверг семейно-клановое господство, не примирившись с несправедливостью и насилием.

Те, кто работал на администрацию Бакиева, пытались выставить те события как «хорошо спланированный госпереворот, организованный иностранными спецслужбами».

В эксклюзивном интервью 24.kg приближенный к сыну Бакиева Максиму юрист Алексей Елисеев ранее говорил, что «никакая оппозиция власть не меняла».

«В целях собственной безопасности я содержал в силовом блоке штаба Алмазбека Атамбаева своего информатора. Он заблаговременно сообщил, что готовится насильственный захват власти. В центре города организованы тайники с оружием и боеприпасами. Какие-то боевики оформлены охранниками в несколько казино, чтобы иметь легальные основания передвигаться с оружием и специальными средствами. А все мероприятия курируют извне. Но в успехе мятежа свою роль сыграли, конечно, откровенная слабость властей и элементарное предательство спецслужб. Вернее сказать, с их стороны это даже не измена присяге. Просто кадровые российские чекисты, направленные под прикрытием в ряды кыргызских органов безопасности, выполнили приказ своего реального командования. А политическое руководство нашей страны, наоборот, показало полную недееспособность.

Никакая оппозиция власть не меняла. Все произошло при организации и силами сотрудников иностранных спецслужб, а наши простые граждане, к сожалению, играли роль массовки, в том числе под воздействием психотропных препаратов. Я не отрицаю, что среди митингующих были люди, критично настроенные против режима Бакиева и желающие его свержения. Но никогда не поверю, что кыргызские ребята стали бы стрелять в своих только для разогрева толпы», — рассказал тогда Алексей Елисеев.

Тюремные сроки только на бумаге?

После апрельских событий Курманбек Бакиев с семьей бежал в Беларусь, где живет до сих пор. Суд по делу об апрельских событиях 2010 года стал самым резонансным и длился шесть лет. Обвиняемыми проходили 28 человек, шестеро из которых — беглый президент Курманбек Бакиев, члены его семьи и бывшие чиновники высшего звена. Остальные — сотрудники спецподразделения ГКНБ «Альфа», Службы государственной охраны, а также бывшие министры обороны и внутренних дел.

В итоге Курманбека Бакиева приговорили к пожизненному заключению по ряду статей, включая расстрел демонстрантов 7 апреля. Однако в 2016 году Верховный суд сократил наказание до 30 лет условно, ссылаясь на норму, по которому лица старше 60 лет не могут получить максимальный срок.

Брат Бакиева — Жаныш получил условно пожизненное по ряду обвинений, среди которых убийство Медета Садыркулова, кража денег из здания Национального банка, незаконное создание вооруженных формирований и другое.

Старший сын Бакиева — Марат — получил 27 лет колонии, а Максим — пожизненное заключение за коррупцию, совершенную в интересах преступной группы и легализацию преступных доходов.

Экс-премьер-министр Данияр Усенов также заочно получил пожизненное за соучастие в расстреле людей во время госпереворота.

Экс-министр внутренних дел Молдомуса Конгантиев 26 апреля 2010 года по решению суда был взят под стражу. Обвинялся по статьям УК Кыргызстана «превышение должностных полномочий» и «служебная халатность». В июле 2018 года уголовное дело в отношении генерал-лейтенанта прекратили, однако в декабре его возобновили. И 5 июля 2019 года суд оправдал бывшего министра внутренних дел за отсутствием состава преступления.

Бывший председатель СНБ (ныне ГКНБ) Мурат Суталинов в 2014 году был осужден на 20 лет по делу о массовом расстреле людей во время апрельских событий. В мае 2019 года его освободили в связи с ухудшением здоровья.

Вернуть нельзя оставить

Власти Кыргызстана несколько раз объявляли беглого президента в розыск, однако Минск отказывал в его экстрадиции. Участники и родственники погибших в Апрельской революции неоднократно выходили на акции протеста с требованием экстрадиции на родину экс-президента КР и выступали против попыток реабилитации Курманбека Бакиева.

Нынешнее руководство страны не оставляет попыток вернуть Бакиева на родину, чтобы призвать к ответственности. Как заявил в марте президент КР Садыр Жапаров, по персоне Курманбека Бакиева ведутся переговоры с белорусскими властями.

«Нам говорят: «Если не посадите, то готовы его передать». Речь о том, сколько денег хранилось в ячейках. Также обсуждается похищенный из офиса Максима золотой концентрат. Каков был его объем в тоннах? Мы могли бы заслушать его, как вторую сторону по событиям апреля, июня и другим делам и, наконец, поставить в них точку. Ведь народ 15 лет требует: «Почему не можете доставить их из той же Москвы или Минска?» — добавил Садыр Жапаров.

Календарная память

В ноябре 2011 года парламент принял закон о провозглашении 7 апреля Днем народной апрельской революции. В 2016-м его объявили выходным днем.

Однако уже в 2021 году с предложением отменить празднование Дня апрельской революции (7 апреля), Дня защитника Отечества (23 февраля) и Дней истории и памяти предков (7-8 ноября) выступил кабинет министров. Инициатива обосновывалась попыткой сокращения большого количества праздничных дней. Спустя два года Министерство труда, социального обеспечения и миграции подготовило законопроект. Ряд депутатов выступил против.

Представители некоторых общественных организаций, созданных после апрельских событий, провели акции протеста против исключения 7 апреля из списка праздничных выходных дней.

Представитель общественного объединения «Мекен Шейиттери» Нурия Байбосунова напомнила, что после событий 7 апреля 2010 года 164 ребенка остались без отца, 64 матери потеряли детей, 58 женщин стали вдовами.

«Они погибли не от стихийного бедствия, а от пуль, выпущенных по приказу президента, который, являясь гарантом Конституции, клялся беречь и множить природные богатства родины. Вместо этого Аскар Акаев и Курманбек Бакиев увлеклись разбазариванием богатств страны и личным обогащением. Когда рядовые кыргызстанцы стали возмущаться, они вместо открытого разговора с народом взялись за оружие. Нам больно видеть, как пытаются опорочить тех, кто непоколебимо стоял под пулями снайперов и автоматчиков Бакиевых. Мы требуем оставить 7 апреля красным днем календаря», — сказала Нурия Байбосунова.

«Фабрика для апрелевцев» — а воз и ныне там

В 2024 году произошел раздор между «апрелевцами» по поводу строительства фабрики в Кыргызстане на якобы средства Курманбека Бакиева.

Как выяснилось, глава ОАО «7 апрель ынтымагы» Усупбий Шеримбаев и ряд его сподвижников обращались к экс-президенту с просьбой о моральной компенсации. В СМИ позднее сообщалось, что ОАО «7-апрель «Ынтымагы» получит земельный участок в 1,56 гектара в аренду сроком на 49 лет и инвестиции в миллиард сомов для модернизации швейной фабрики. Завершить строительство планировали до 31 марта 2025 года.

Информацию о выделении участка под фабрику подтвердил позднее и президент Садыр Жапаров.

«В прошлом году около 100 человек пришли ко мне и попросили, чтобы Бакиев выплатил им компенсацию. Тогда я попросил их не втягивать меня в дела с беглым президентом. Спустя какое-то время, осенью прошлого года, они снова пришли. Они рассказали, что поговорили с Бакиевым, он пообещал построить им швейную фабрику на 200 рабочих мест, и попросили выделить землю. Я почувствовал к ним сочувствие и решил помочь им.

Поэтому я выделил им более гектара земли. В апрельских событиях погибло 205 человек, их родственники объединились и открыли акционерное общество. Землю мы выделили этому АО, а не одному человеку. Построят они фабрику или нет, я не могу сказать. Мне не известно, как «апрелевцы» договорились с Бакиевым. В общем я выделил землю, чтобы не быть виноватым. Дадим время, если фабрику не построят, мы быстро вернем землю государству», — сообщил тогда он.

Однако ряд других объединений [«апрелевцев»] выступили против любой помощи от экс-президента.

Они призвали не продолжать попыток реабилитации клана Бакиевых. Также была озвучена критика в адрес члена ассоциации Усупбия Шеримбаева, который якобы получил деньги от Бакиева на строительство швейной фабрики.

Чем все же закончилась скандальная история с фабрикой, остается только догадываться.

А пока родственники погибших в тех событиях в связи с 15-летием знаменательной даты просят правительство провести мероприятия республиканского масштаба.

Без прошлого нет настоящего

Уроки истории забывать нельзя. Апрельская революция еще раз показала, что власть, не учитывающая волю народа, обречена на короткую жизнь и лишена будущего. И какое бы руководство ни пришло к правлению, оно должно помнить об этом и сделать все, чтобы оправдать доверие народа.