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Общество

В департаменте туризма назначили нового руководителя

Заместитель министра экономики и коммерции КР Санжар Болотов 11 марта 2025 года представил коллективу департамента туризма нового руководителя — Эрденета Касымова. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

из интернета
Фото из интернета. Эрденет Касымов

С 2023 года он занимал должность старшего эксперта отдела продвижения и реализации проектов «Центра государственно-частного партнерства» при Национальном агентстве по инвестициям при президенте КР.

Эрденет Касымов родился 21 октября 1993 года.

В 2015-м окончил бакалавриат в Кыргызском Национальном университете имени Ж.Баласагына, по специализации «бухгалтерский учет, анализ и аудит».

С 2011 года по 2013-й в Бишкекском финансово-экономическом техникуме имени А.Токтоналиева был координатором студенческого совета.

С января по апрель 2014 года — стажер отдела развития страхования и накопительных пенсионных фондов Государственной службы регулирования и надзора за финансовым рынком при правительстве Кыргызской Республики.

С сентября 2015-го по апрель 2016 года — стажер управления государственных инвестиций и технической помощи Министерства финансов Кыргызской Республики.

С апреля 2016-го по октябрь 2019 года — Министерство финансов Кыргызской Республики в должности специалиста — отдела программы государственных инвестиций управления государственных инвестиций и технической помощи; — отдела двустороннего и многостороннего сотрудничества управления международного сотрудничества.

С ноября 2019 года по сентябрь 2022-го — ГУ «Центр государственно-частного партнерства» при Министерстве экономики Кыргызской Республики в должности старшего эксперта отдела подготовки проектов ГЧП.

С октября по декабрь 2022 года — ГУ «Центр государственно-частного партнерства» при Национальном агентстве по инвестициям при президенте КР в должности заведующего отделом подготовки проектов ГЧП.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/322557/
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