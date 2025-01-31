Переход на 12-летку. О новшествах рассказали в Минобразования

В связи с предстоящим переходом на 12-летнюю систему школьного обучения представители Минобразования проинформировали в прямом эфире о планируемых новшествах в 2025/26 учебном году.

В первый класс будут принимать детей 2019 года рождения, которые не обучались в нулевом классе на базе школ и не прошли программу дошкольной подготовки «Наристе» в детсадах и других внешкольных организациях.

Дети 2018 года рождения, прошедшие дошкольную подготовку, смогут поступить во второй класс.

Дети в возрасте 5,5 года могут остаться в детсадах, поступать в первый класс им не обязательно.

Сотрудники Минобразования отметили, что тестирование учащихся при поступлении в начальную школу запрещено.

Сертификаты об окончании программы дошкольной подготовки не потребуются, эта информация должна быть внесена в электронную базу balalyk.edu.gov.kg.

По данным Минобразования, к поступлению в школы готовится около 122 тысяч детей. Из них 78 тысяч в настоящее время проходят программу дошкольной подготовки на базе школ, 38 тысяч — в детсадах, остальные — в других внешкольных организациях.

Школьники, окончившие третий класс, перепрыгнут в пятый, а окончившие шестой класс перепрыгнут в восьмой. Остальные классы продолжат учебу без изменений.

Таким образом, на первом этапе — в 2025/26 учебном году учащиеся только четырех классов перейдут на 12-летнюю систему: первого, второго, третьего и шестого.

Чиновники признали, что в Бишкеке может возникнуть проблема с перегруженностью школ. До сентября этот вопрос намерены решить.