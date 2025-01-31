Переход на 12-летку. О новшествах рассказали в Минобразования

В связи с предстоящим переходом на 12-летнюю систему школьного обучения представители Минобразования проинформировали в прямом эфире о планируемых новшествах в 2025/26 учебном году.
В первый класс будут принимать детей 2019 года рождения, которые не обучались в нулевом классе на базе школ и не прошли программу дошкольной подготовки «Наристе» в детсадах и других внешкольных организациях.
Дети 2018 года рождения, прошедшие дошкольную подготовку, смогут поступить во второй класс.
Сотрудники Минобразования отметили, что тестирование учащихся при поступлении в начальную школу запрещено.
Сертификаты об окончании программы дошкольной подготовки не потребуются, эта информация должна быть внесена в электронную базу balalyk.edu.gov.kg.
По данным Минобразования, к поступлению в школы готовится около 122 тысяч детей. Из них 78 тысяч в настоящее время проходят программу дошкольной подготовки на базе школ, 38 тысяч — в детсадах, остальные — в других внешкольных организациях.
Таким образом, на первом этапе — в 2025/26 учебном году учащиеся только четырех классов перейдут на 12-летнюю систему: первого, второго, третьего и шестого.
Чиновники признали, что в Бишкеке может возникнуть проблема с перегруженностью школ. До сентября этот вопрос намерены решить.