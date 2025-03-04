Президент США Дональд Трамп распорядился приостановить оказание военной помощи Украине, сообщают AFP, Reuters и другие СМИ со ссылкой на представителя Белого дома, который сказал об этом на условиях анонимности.

«Президент четко дал понять, что он нацелен на мир. Нам нужно, чтобы наши партнеры также были привержены этой цели. Мы приостанавливаем и пересматриваем нашу помощь, чтобы убедиться, что она способствует решению проблемы», — говорится в заявлении, которое цитирует AFP.

По сообщениям Bloomberg и Fox News, пауза продлится до тех пор, пока Дональд Трамп не убедится, что руководство Украины демонстрирует стремление к миру.

«Это не окончательное прекращение помощи, это пауза», — цитирует Fox News представителя администрации Белого дома.

По данным Bloomberg, решение коснется всего американского военного оборудования, не доставленного в Украину, включая оружие, находящееся в пути или ожидающее транзита через Польшу.