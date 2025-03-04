01:11
USD 87.45
EUR 93.55
RUB 0.98
Власть
Сюжет: Ситуация вокруг Украины

Дональд Трамп распорядился приостановить оказание военной помощи Украине

Президент США Дональд Трамп распорядился приостановить оказание военной помощи Украине, сообщают AFP, Reuters и другие СМИ со ссылкой на представителя Белого дома, который сказал об этом на условиях анонимности.

«Президент четко дал понять, что он нацелен на мир. Нам нужно, чтобы наши партнеры также были привержены этой цели. Мы приостанавливаем и пересматриваем нашу помощь, чтобы убедиться, что она способствует решению проблемы», — говорится в заявлении, которое цитирует AFP.

По сообщениям Bloomberg и Fox News, пауза продлится до тех пор, пока Дональд Трамп не убедится, что руководство Украины демонстрирует стремление к миру.

«Это не окончательное прекращение помощи, это пауза», — цитирует Fox News представителя администрации Белого дома.

По данным Bloomberg, решение коснется всего американского военного оборудования, не доставленного в Украину, включая оружие, находящееся в пути или ожидающее транзита через Польшу.
Ссылка: https://24.kg/vlast/321634/
просмотров: 7146
Версия для печати
Материалы по теме
Зеленский, Россия, Марс, интимные дипфейки. О чем еще говорил в Конгрессе Трамп
Глава Госдепа заявил, что Зеленский мешает попыткам США урегулировать конфликт
Ссора в Белом доме: решения саммита в Лондоне, и Зеленский с переводчиком
Ссора в Белом доме. Лондон и Париж готовят свой план завершения войны в Украине
Ссора Зеленского с Трампом: что ждет Украину, реакция лидеров Европы и о меню
Скандал в Белом доме: политики Европы охарактеризовали встречу как катастрофу
Скандал в Белом доме: Зеленский покинул переговоры с Трампом и отменил брифинг
Страны Центральной Азии воздержались при голосовании за резолюции по Украине
Президенты США и Франции провели встречу. Главные заявления Трампа и Макрона
Три года войне в Украине: 55 процентов россиян поддерживают прекращение огня
Популярные новости
Массовое заражение детей ВИЧ в&nbsp;Ноокате. Пострадавшие просят компенсацию и&nbsp;жилье Массовое заражение детей ВИЧ в Ноокате. Пострадавшие просят компенсацию и жилье
Камчыбек Ташиев выступил против перехода на&nbsp;12-летнее школьное образование Камчыбек Ташиев выступил против перехода на 12-летнее школьное образование
Центр при Минздраве берет по&nbsp;620 сомов за&nbsp;диагностику печени&nbsp;&mdash; депутат Центр при Минздраве берет по 620 сомов за диагностику печени — депутат
Рассчитывали на&nbsp;USAID. Депутат заявила о&nbsp;провале перехода на&nbsp;12-летнее обучение Рассчитывали на USAID. Депутат заявила о провале перехода на 12-летнее обучение
Бизнес
Как исламское финансирование меняет рынок в&nbsp;Кыргызстане Как исламское финансирование меняет рынок в Кыргызстане
Домашний интернет и&nbsp;связь для семьи&nbsp;&mdash; подключайте один тариф на&nbsp;всех в&nbsp;&laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; Домашний интернет и связь для семьи — подключайте один тариф на всех в «Мой О!»
MEGA расширяет покрытие сети 4G&nbsp;в&nbsp;высокогорных селах Нарынской области MEGA расширяет покрытие сети 4G в высокогорных селах Нарынской области
Как необанки меняют финансовый мир. Спецпроект Simbank и&nbsp;Doscredobank Как необанки меняют финансовый мир. Спецпроект Simbank и Doscredobank
6 марта, четверг
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
5 марта, среда
23:40
Две китаянки придумали, как с помощью ИИ предотвратить мошенничество
23:15
Узбекских артистов призвали отказаться от религиозной пропаганды
23:09
Лига арабских государств предлагает свой план восстановления Газы
22:45
Китай выступил с резким заявлением в ответ на повышение США торговых пошлин
22:31
Ученые прогнозируют эпидемию ожирения к 2050 году