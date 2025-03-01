18:27
USD 87.45
EUR 90.96
RUB 1.00
Общество

Финразведка включила ряд криптообменников в перечень отмывающих деньги компаний

Государственная служба финансовой разведки Кыргызстана включила ряд криптовалютных компаний в перечень организаций, «в отношении которых имеются сведения об их участии в отмывании преступных доходов». Об этом сообщает ForkLog. 

По его данным, постановление находится в закрытой части сайта, однако документом поделился ряд Telegram-каналов.

В список вошли 22 компании, в том числе базирующиеся в России. Регулятор запретил вести с ними деятельность коммерческим банкам и нефинансовым организациям.

Уточняется, что на основании уточненных данных одну криптовалютную биржу и один криптообменник исключили из перечня Финразведки. Клиентам этих компаний вернули доступ к банкам КР.

В криптосообществе выразили надежду на то, что другие фирмы также смогут в скором времени «разрешить возникшее недоразумение».

В настоящее время регулятор инициировал обсуждение по изменению регулирования сферы виртуальных активов в стране с целью устранения неточностей и повышения прозрачности рынка. Предложения от заинтересованных лиц принимаются до 10 марта.

В конце 2024-го Минфин сообщал, что налоговые сборы с местных майнеров сократились на 50 процентов в годовом отношении.

Ранее стало известно, что по состоянию на 20 февраля 2025 года Финнадзор выдал 148 лицензий на осуществление деятельности поставщиков услуг виртуальных активов. Из них 8 лицензий получили операторы торгов виртуальных активов, остальные 140 предоставлены операторам обмена виртуальных активов.

Ведомство также выдало 10 сертификатов на осуществление майнинга.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/321487/
просмотров: 249
Версия для печати
Материалы по теме
Цифровой сом и крипта: в Кыргызстане прошел международный финтехфорум
Президента Аргентины подозревают в мошенничестве с криптовалютой
Экс-глава Госфиннадзора Юруслан Тойчубеков заключен под стражу до апреля
Стало известно, кого власти США обменяли на освобожденного в России Марка Фогела
Скандал с MCN Coin. Пострадавшим вернули $1,7 миллиона
MCN Coin не прошел госрегистрацию и не включен в листинг криптобирж
Криптобиржи в Кыргызстане. Сколько они приносят в бюджет и как контролируются
Киберпреступники начали создавать фейковые сайты DeepSeek для кражи криптовалюты
Первая государственная криптобиржа в Кыргызстане. Чем она будет заниматься
Включение криптовалют в золотовалютные резервы прокомментировал глава Нацбанка
Популярные новости
Что можно и&nbsp;нельзя делать во&nbsp;время священного месяца Рамазан Что можно и нельзя делать во время священного месяца Рамазан
ОСАГО. Как оформить полис и&nbsp;зачем он&nbsp;нужен ОСАГО. Как оформить полис и зачем он нужен
Орозо-2025. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2025. Календарь начала воздержания и разговения
Какие болезни могут обостриться во&nbsp;время Орозо и&nbsp;что с&nbsp;этим делать Какие болезни могут обостриться во время Орозо и что с этим делать
Бизнес
Mislamic поздравляет с&nbsp;началом Рамадана: фитр-садака доступен в&nbsp;приложении Mislamic поздравляет с началом Рамадана: фитр-садака доступен в приложении
Doscredobank: SWIFT-переводы в&nbsp;китайских юанях с&nbsp;минимальной комиссией Doscredobank: SWIFT-переводы в китайских юанях с минимальной комиссией
Проект &laquo;Светлое будущее&raquo;&nbsp;&mdash; новая возможность для молодежи Узбекистана Проект «Светлое будущее» — новая возможность для молодежи Узбекистана
Оборот &laquo;Ozon Кыргызстан&raquo; вырос более чем в&nbsp;10,5 раза в&nbsp;2024 году Оборот «Ozon Кыргызстан» вырос более чем в 10,5 раза в 2024 году
1 марта, суббота
18:02
Финразведка включила ряд криптообменников в перечень отмывающих деньги компаний Финразведка включила ряд криптообменников в перечень от...
17:36
Мультимедийный проект с рассекреченными документами запускает Минобороны РФ
17:01
В Баткене для укрепления берегов селевого русла засеяли саксаул
16:34
Депутатам ЖК показали работу Госцентра подготовки спасателей при МЧС
16:20
Заключенному акыну Азамату Ишенбекову ГСИН разрешила увидеться с бабушкой