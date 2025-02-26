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Экономика

В Кыргызстане растет спрос на сервис поставщиков услуг виртуальных активов

Служба регулирования и надзора за финансовым рынком подготовила аналитическую записку с анализом сферы оборота виртуальных активов. В ведомстве также инициируют изменения в действующие нормативно-правовые акты для стимулирования развития рынка виртуальных активов и защиты прав/интересов инвесторов.

«Рынок виртуальных активов в Кыргызстане только начинает свой путь и сталкивается с определенными вызовами. В 2022 году было введено государственное регулирование, что создало основу для системного развития рынка и предоставило возможности для его будущего роста», — поясняют разработчики.

По состоянию на 20 февраля 2025 года, Финнадзором выдано 148 лицензий на осуществление деятельности поставщиков услуг виртуальных активов. Из них 8 лицензий получили операторы торгов виртуальных активов, остальные 140 лицензий предоставлены операторам обмена виртуальных активов.

Финнадзор также выдал 10 сертификатов на осуществление майнинга.

По мнению экспертов, это свидетельствует о наличии спроса на сервис, предоставляемый поставщиками услуг виртуальных активов, и интересе со стороны потребителей к виртуальным активам как инструментам инвестирования.

Однако, несмотря на значительные перспективы, субъекты рынка виртуальных активов сталкиваются с рядом серьезных проблем, которые могут существенно препятствовать дальнейшему развитию этой отрасли.

В рабочей группе озвучили несколько ключевых проблем, присущих этому рынку:

Наличие угрозы использования виртуальных активов в целях отмывания денег и финансирования терроризма

Нехватка механизмов для предотвращения рисков финансирования террористической деятельности и легализации преступных доходов в секторе виртуальных активов может негативно сказаться не только на деятельности отдельных лиц, но и на репутации рынка в целом. Эти риски требуют внимательного мониторинга и разработки соответствующих мер по противодействию. Необходимо:

  • установление запрета на использование в деятельности поставщиков услуг виртуальных активов криптокошельков и виртуальных активов повышенной конфиденциальности;
  • установление требований по проверке бенефициарных владельцев поставщиков услуг виртуальных активов;
  • установление ограничений на деятельность зарубежных нелицензированных поставщиков услуг виртуальных активов;
  • укрепление полномочий органа по регулированию и надзору за их деятельностью.

Необходимость защиты прав и интересов инвесторов

В условиях недостаточной регуляции существует высокий риск нарушения прав инвесторов. Защита их интересов должна стать приоритетом для развития рынка, что потребует внедрения эффективных механизмов правовой защиты. Необходимо усиление нормативных требований к объему капитала и наличию внутренних процедур по контролю качества услуг, предлагаемых поставщиками виртуальных активов, введение требований по проверке финансовой отчетности последних и согласование их должностных лиц с уполномоченным органом по регулированию и надзору за деятельностью поставщиков.

Низкая инвестиционная привлекательность виртуальных активов, эмитированных в КР

На сегодняшний день многие инвесторы склоняются к активам, предлагаемым более развитыми рынками. Это связано с недоверием к местным эмитентам и отсутствием надежных инструментов для оценки рисков. Кроме того, виртуальные активы в Кыргызской Республике не могут быть выпущены в иностранной валюте. Это создает дополнительные затраты для иностранных инвесторов и снижает привлекательность отечественных виртуальных активов.

Наличие неточностей и пробелов в законодательстве

Существующие нормативные акты не всегда четко регулируют рынок виртуальных активов, что создает неопределенность для инвесторов и участников рынка. Это может затруднять принятие решений и замедлять инновации.

Проблемы, описанные выше, находят свое отражение в обращениях ключевых участников рынка виртуальных активов, таких как операторы обмена виртуальных активов и операторы торгов виртуальных активов. Они неоднократно обращались в уполномоченный орган с предложениями по внесению изменений в нормативные правовые акты в сфере виртуальных активов.

«Устранение проблем является важной задачей для стимулирования роста и устойчивого развития рынка виртуальных активов в республике. Эффективные меры, направленные на улучшение законодательства, защиту прав инвесторов и обеспечение прозрачности, могут создать более привлекательные условия для всех участников рынка», — резюмировала рабочая группа.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/321135/
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