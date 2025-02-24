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Общество

Великобритания внесла «Керемет Банк» в санкционный список

Лондон объявил о крупнейшем с 2022 года пакете санкций против России. Он содержит 107 новых позиций.

Как отмечается, санкции нацелены на производителей и поставщиков станков, электроники и «товаров двойного назначения для российских военных», базирующихся в ряде третьих стран, включая государства Центральной Азии, Турцию, Таиланд, Индию и Китай.

«Керемет Банк» из Кыргызстана также попал в новый санкционный список Великобритании.

«Впервые мы также используем новые полномочия для нацеливания на иностранные финансовые институты, поддерживающие российскую военную машину. Мы вводим санкции в отношении базирующегося в Кыргызстане ОАО «Керемет Банк», что мешает России использовать международную финансовую систему для поддержки своих военных усилий», — говорится в заявлении правительства Великобритании.

Напомним, 15 января Минфин США включил «Керемет Банк» в санкционный список за участие в обходе ограничений, введенных против России. По данным ведомства, банк работал в связке с российским «Промсвязьбанком», который финансирует оборонную промышленность РФ и находится под санкциями с 2022 года.

Помимо «Керемет Банка», в новый санкционный список Королевства также попала компания RAMA GROUP LLC (ОсОО «Рама Групп»), расположенная на территории Кыргызстана. Как отмечается, компания экспортировала микроэлектронику в Россию.

Как указано в электронной базе Минюста КР, она зарегистрирована в Кыргызстане в феврале 2023 года и прошла перерегистрацию в мае 2024-го. Компания создана с иностранным участием и занимается оптовой неспециализированной торговлей.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/320949/
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