Новый «Сорвиголова», триллеры и драмы. Что смотреть на следующей неделе

На следующей неделе (3-9 марта) возвращается «Сорвиголова» — слепой супергерой, который собрал много поклонников и положительных оценок. Потом сериал прервался, и вот он возвращается к зрителям. Есть несколько премьер — историческая драма, детектив, мультфильмы. И, конечно, продолжение старых сериалов, в том числе спортивного о знаменитой «Формуле-1».

1 «Сорвиголова: Рожденный заново», фантастика, первый сезон (4 марта)

Сорвиголова проваливается в сумасшествие и нищету по вине суперзлодея Кингпина, после чего пытается воскреснуть, бороться за себя и построить новую жизнь на пепелище прежней. Бывшая девушка подставила Мердока. Теперь он полностью разорен. Кроме того, у него развилась паранойя. За героем неотступно наблюдают служащие Кингпина, которые предоставляют ему информацию о состоянии Мердока. Узнав об этом, Мердок решает отомстить любой ценой. Он сталкивается с Кингпином в его офисе. Дальнейшие события вновь меняют жизнь главного героя.

2 «Леопард», историческая драма, первый сезон (5 марта)

Сериал основан на романе Томази ди Лампедузы, который в 1963 году экранизирован и стал культовым фильмом. Британский режиссер Том Шанкленд предлагает современный взгляд на историю князя Салины и его семьи, разворачивающуюся в 1860-х на Сицилии. На фоне революции и движения за объединение Италии князь осознает, что старый аристократический уклад жизни под угрозой, а его семья в опасности. Он вынужден организовать брак между дочерью Анджеликой и племянником Танкреди, понимая, что это разобьет сердце его любимой дочери Кончетты.

3 «Темные ветра», триллер, третий сезон (9 марта)

Психологический триллер о загадочном расследовании 1970-х годов на основе серии детективов Тони Хиллермана. В юго-западной части Соединенных Штатов происходит двойное убийство. За дело берутся опытные детективы-напарники Липхорн и Чи. Сперва полицейским кажется, что это рядовое преступление, раскрыть которое не составит им труда. Вот только с каждой новой зацепкой, будто специально оставленной убийцей, они понимают, что имеют дело с настоящим злом.

4 «Власть в ночном городе. Книга третья: Юность Кэнена», криминал, четвертый сезон (7 марта)

«Власть в ночном городе. Книга третья: Юность Кэнена» — многосерийный криминальный триллер, который является предысторией одноименного шоу. В центре сюжета находится Кэнен, подросток, проживающий в Квинсе в довольно неспокойные 90-е годы. Его мать имеет определенный авторитет в криминальном мире, но изо всех сил пытается оградить свое чадо от любого маргинального влияния. Сам главный герой твердо настроен рано или поздно стать частью этого мира. Однако он не понимает, что, преступив черту закона один раз, уже никогда не сможет вернуться в нормальный цивилизованный мир.

5 «Тайга», детектив, первый сезон (5 марта)

В небольшом городке возле леса, где никогда не происходило ничего необычного, внезапно случается серия шокирующих преступлений. Маленькие девочки из бедных семей, дочери алкоголиков начинают таинственно пропадать. В скором времени обнаруживаются тела девочек. Следователь Демидов приступает к расследованию преступлений. Он с супругой воспитывает двух дочерей, которые тоже попадают в зону риска. Главный герой имеет репутацию примерного семьянина. Однако во время следственных мероприятий выясняется, что множество улик свидетельствует о причастности к серии убийств... самого Демидова.

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«Праведные Джемстоуны», черная комедия, четвертый сезон (9 марта)

Продолжается история о семействе успешных телевизионных евангелистов Джемстоунов. Им удалось достичь признания вовсе не из-за своей набожности. Вместе главные герои разъезжают по миру и проповедуют слово божье. При этом за маской благочестия прячется желание наживы. Более того, они абсолютно не верят в религиозные убеждения, которые сами толкают народу. Между главными героями разыгрывается и внутренняя драма. Они сражаются за право подменить своего отца преклонного возраста на должности руководителя телевизионной империи.

7 «Между нами химия», комедия, первый сезон (6 марта)

8 «Дэвил Мэй Край», мультфильм, первый сезон (3 марта)

По сюжету Таня днем в одиночку воспитывает двоих детей, а по ночам работает в такси. Все меняется, когда она узнает о серьезном диагнозе. Теперь ее беспокоит только одно: с кем останутся дети, если болезнь окажется сильнее? Таня не готова доверить их ненадежным родственникам и решает найти достойного мужчину, женить его на себе, чтобы в случае чего он позаботился о детях. Единственный человек, с кем Таня делится своими мыслями, — это ее врач. Неожиданно план срабатывает, и в какой-то момент претендентов становится слишком много.

В центре событий оказывается Данте, в жилах которого течет не только человеческая кровь, но и кровь демона. Однажды он открыл агентство Devil May Cry, где занимается расправой над нечистыми силами. Но его бизнес нельзя назвать прибыльным или успешным. Главный герой проигрывает пари или же возмещает ущерб от потерь, которые наносит сам в процессе работы. При этом стоит отметить, что охотник на демонов, которые пробрались в мир людей, и сам далеко не подарок. У него отвратительный характер и весьма своеобразное чувство юмора. Впрочем, в виртуозном владении оружием Данте нельзя отказать. Сериал создан по мотивам популярной видеоигры.

9 «Hot Wheels. Вперед!», мульфильм, первый сезон (3 марта)

Остросюжетный комедийный сериал для детей повествует о новом поколении автогонщиков, которые отправляются в гоночный лагерь за новыми приключениями. Благодаря умопомрачительным гонкам, состязаниям в выполнении экстремальных трюков и захватывающим испытаниям Hot Wheels Let’s Race превращается в шоу, которое придется по душе всей семье. Главные герои проекта ищут острых ощущений. Они смело смотрят в лицо опасности, не желая уступать пальму первенства никому из своих противников.

10 «Формула-1. Драйв выживания», документальный, седьмой сезон (7 марта)

Многосерийное документальное шоу, производством которого занимается стриминговая платформа Netflix. Сериал создан для больших фанатов и просто любителей гонок «Формулы-1». Зрители получают уникальную возможность не только увидеть борьбу за получение самых важных спортивных титулов планеты, но и узнать множество интересных подробностей из личной жизни кумиров — известных гонщиков. Кроме того, создатели сериала без купюр показывают на экране отношения, которые складываются в спортивных командах, включая разного рода скандалы и конфликты.

Какие новые и продолжение старых сериалов вышли на этой неделе (24 февраля — 2 марта), можно посмотреть здесь.