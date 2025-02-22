«Одни из нас» возвращаются, драмы и детективы. Что смотреть на следующей неделе

На следующей неделе (24 февраля — 2 марта) самой ожидаемой премьерой станет второй сезон постапокалиптического сериала «Одни из нас», снятого по культовой видеоигре. Для тех, кто не любит такой жанр, есть социальная и историческая драма, много комедий и продолжение популярного турецкого детектива.

1 «Одни из нас», фантастика, второй сезон (1 марта) «Одни из нас», фантастика, второй сезон (1 марта)

Джоэл, один из немногих выживших в карантинной зоне Америки после страшного вируса. Пандемия унесла миллионы жизней и стерла с лица Земли знакомый нам мир. Лишившись семьи и друзей, Джоэл приспособился к новой реальности и стал контрабандистом. Он незаконно перевозит пассажиров и грузы между обитаемыми поселениями и заброшенными зараженными городами. Однажды ему поручают вывезти из карантина 14-летнюю девочку Элли. Во втором сезоне их приключения продолжаются.

2 «Токсичный город», драма, первый сезон (27 февраля)

Эта история посвящена одной из крупнейших экологических катастроф в Великобритании. В 1990-е годы в маленьком британском городке Корби в графстве Нортгемптоншир начали твориться ужасающие вещи. У нескольких жительниц появились на свет дети с деформированными конечностями. Об этом стало известно представителям средств массовой информации. Корреспонденты издания Sunday Times провели собственное расследование, после чего пришли к выводу, что причиной деформаций могло оказаться загрязнение атмосферы. Оно, в свою очередь, стало результатом халатности местной администрации при захоронении отходов сталелитейного производства.

3 «Атом», историческая драма, первый сезон (27 февраля)

События разворачиваются в 1943 году. В тайной Лаборатории № 2 в разгар боевых действий ученые занимаются созданием первого ядерного оружия. В проекте участвует дерзкий и эгоцентричный Фролов, открывший спонтанное деление ядра, и радиохимик Карпова. Ее отправили в Казахстан в ссылку. Вместе с тем советские разведчики пытаются раздобыть нужные для проекта сведения за границей. Агенту Екатерине Лазаревой, бывшему физику и избраннице Фролова, удается отправить в Союз ценные сведения.

4 «Дом Давида», драма, первый сезон (27 февраля) «Дом Давида», драма, первый сезон (27 февраля)

Библейский эпик о Давиде и его пути: от скромного пастуха до царя Израиля, от помазания пророком Самуилом до легендарного противостояния с Голиафом.

5 «Кладбище», криминал, 2 сезон (27 февраля)

Турецкий детективный триллер об одном резонансном расследовании. В городе начинают пропадать молодые девушки, а вскоре их тела обнаруживают в местном парке. Судя по всему, маньяк «наказывает» своих жертв. Возможно, причины кроются в его религиозных взглядах или же это опасное проявление сексизма и женоненавистничества. За дело берется молодая сотрудница полиции в исполнении Бирдже Акалай. Она намерена предотвратить следующее убийство.

6 «За главную», комедия, первый сезон (27 февраля)

Амбициозная Айла Гордон становится во главе одной из самых успешных баскетбольных франшиз США — Los Angeles Waves. Женщина идет на все, чтобы доказать свою эффективность в патриархальном мире спорта.

7 «Телохранители», комедия, 2 сезон (24 февраля)

Это история о нескольких спортсменах из Челябинска, которые не попали в сборную за участие в коммерческих боях. Парням предстоит решить, как поступить дальше. Они отправляются выпить, после чего дерутся в баре с телохранителями знаменитого столичного юриста. Теперь им нужно либо идти под суд, либо сделаться новыми охранниками адвоката. Ребята принимают предложение и погружаются в московскую жизнь. Простых провинциальных парней ожидает много открытий.

8 «Почка», комедия, третий сезон (1 марта)

История об инспекторе пожарной службы Наталье Кустовой. Героиня вполне довольна жизнью, каждая проверка сулит ей большой куш. Ради личной выгоды женщина готова пойти на все, даже обокрасть собственных брата и сестру. Она уверена, что в этой жизни все продается: влиятельные знакомые, жилье, одежда люксовых брендов и даже мужчины. Однако во время осмотра у врача оказалось, что Наталье требуется экстренная операция. Ей успешно пересаживают почку в Хорватии, но в России на инспектора завели уголовное дело. Но она все-таки решает вернуться.

9 «Котострофа», комедия, второй сезон (24 февраля)

В центре событий оказывается семейство Мягковых, которое столкнулось с материальными проблемами. Чтобы справиться с трудностями, они продают дом и приобретают квартиру старухи, которая недавно умерла. После новоселья семья находит в доме наглого рыжего кота, который убежден, что квартира принадлежит ему. Мягковы всячески стараются избавиться от вредного животного, но оно появляется снова. Однажды глава семьи Миша ловит кота, наступает на кабель и получает удар током. Это событие становится роковым в жизни героев.

10 «Полный свинг», документальный, 3 сезон (25 февраля) «Полный свинг», документальный, 3 сезон (25 февраля)

Документальный проект рассказывает о разнообразной группе профессиональных игроков в гольф. В сериале можно проследить жизнь успешных игроков не только на поле, но и за его пределами на протяжении всего сезона состязаний. В мужском профессиональном гольфе немало нюансов. Каждый герой этого проекта отлично осведомлен о них. Всех участников шоу на пути ждало немало побед и поражений. Каждый триумф становился для них еще одной ступенью к достижению главной цели.

Какие новые и продолжение каких старых сериалов вышли на этой неделе (17-23 февраля), можно посмотреть здесь.