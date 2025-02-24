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Общество
Сюжет: Переход на 12-летнее обучение

Переход на 12-летку. Как в Бишкеке планируют размещать первоклассников

В связи с переходом на 12-летнее образование столичные школы, в которых не хватает ученических мест, будут арендовать кабинеты в детских садах. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщила главный специалист управления Министерства образования и науки Фариза Солтогулова.

Отмечено, что к поступлению в школы по республике готовится около 122 тысяч детей. Из них примерно 78 тысяч в настоящее время проходят программу дошкольной подготовки на базе школ, и, соответственно, места для них есть. Еще 38 тысяч дошкольников посещают детсады, а остальные — другие внешкольные и частные организации. Для них предстоит определить ученические места.

Фариза Солтогулова добавила, что по стране проводился анализ, сколько дополнительных ученических мест потребуется в новом, 2025/26 учебном году.

В основном проблему нехватки мест ожидают в Бишкеке и Оше, а также в Джалал-Абадской, Ошской и Чуйской областях.

Созданный республиканский штаб, по словам специалиста, работает над этим вопросом. «В Бишкеке, к примеру, две-три школы привязывают за одним детским садом, где возьмут в аренду несколько кабинетов для первоклассников, и школьные учителя будут приходить туда к ним на уроки. В остальных же регионах проблем быть не должно», — сказала она.

В столичном департаменте образования 24.kg уточнили, что в Бишкеке насчитывается 120 школ, переуплотнение наблюдается как в общеобразовательных организациях, так и в детсадах. В настоящее время, по словам представителей, еще проводятся анализ и мониторинг ситуации, поэтому говорить что-либо пока преждевременно.

Напомним, в связи с предстоящим переходом на 12-летнюю систему школьного обучения планируется ряд новшеств на 2025/26 учебный год. В том числе некоторые смогут перепрыгнуть через класс, а дети, прошедшие предшкольную подготовку, будут зачислены сразу во второй класс, минуя первый.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/320849/
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