С начала 2025 года в Кыргызстане зарегистрировано более 200 новых случаев кори

В Кыргызстане с начала 2025 года зарегистрировано 229 новых случаев кори, в том числе 144 — в Бишкеке. Об этом сообщает Минздрав.
По данным ведомства, основная причина роста заболеваемости — низкий охват вакцинацией, который в столице составляет всего 69 процентов при необходимом показателе до 95 процентов.
В рамках исполнения протокольных поручений кабмина организовано заседание выездного оперативного штаба Министерства здравоохранения.
В прошлом году в стране проведено три этапа дополнительной и подчищающей вакцинации. Всего вакцинированы 918 тысяч детей и 29 тысяч 258 работников системы здравоохранения, преподавателей и студентов средних и высших учебных заведений.
«Однако достижение полного охвата лиц сопряжено с трудностями из-за отказов от прививок. По этой причине возникают серьезные эпидемиологические риски, поскольку вирус активно распространяется среди непривитых детей», — подчеркнули в ведомстве.
По итогам заседания оперативного штаба решено усилить разъяснительную работу среди населения и профилактические мероприятия по борьбе с корью.