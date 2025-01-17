С начала 2025 года в Кыргызстане зарегистрировано более 200 новых случаев кори

В Кыргызстане с начала 2025 года зарегистрировано 229 новых случаев кори, в том числе 144 — в Бишкеке. Об этом сообщает Минздрав.

По данным ведомства, основная причина роста заболеваемости — низкий охват вакцинацией, который в столице составляет всего 69 процентов при необходимом показателе до 95 процентов.

В 2024-м на территории республики зарегистрировано 14 тысяч 380 случаев кори, из них 5,7 тысячи случаев — в Бишкеке.

В рамках исполнения протокольных поручений кабмина организовано заседание выездного оперативного штаба Министерства здравоохранения.

Фото МЗ КР

В обсуждении приняли участие представители общественного здравоохранения и столичной мэрии, руководители организаций здравоохранения, представители образовательных учреждений, региональных администраций. Они обсудили текущую эпидемиологическую ситуацию и мониторинг кампаний по иммунизации в ответ на вспышку кори, краснухи, ОРВИ и гриппа.

В прошлом году в стране проведено три этапа дополнительной и подчищающей вакцинации. Всего вакцинированы 918 тысяч детей и 29 тысяч 258 работников системы здравоохранения, преподавателей и студентов средних и высших учебных заведений.

Для предотвращения дальнейшего распространения кори Минздрав продолжает проводить кампании по подчищающей иммунизации детей от девяти месяцев до семи лет.

«Однако достижение полного охвата лиц сопряжено с трудностями из-за отказов от прививок. По этой причине возникают серьезные эпидемиологические риски, поскольку вирус активно распространяется среди непривитых детей», — подчеркнули в ведомстве.

По итогам заседания оперативного штаба решено усилить разъяснительную работу среди населения и профилактические мероприятия по борьбе с корью.