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Общество

С начала 2025 года в Кыргызстане зарегистрировано более 200 новых случаев кори

В Кыргызстане с начала 2025 года зарегистрировано 229 новых случаев кори, в том числе 144 — в Бишкеке. Об этом сообщает Минздрав.

По данным ведомства, основная причина роста заболеваемости — низкий охват вакцинацией, который в столице составляет всего 69 процентов при необходимом показателе до 95 процентов.

В 2024-м на территории республики зарегистрировано 14 тысяч 380 случаев кори, из них 5,7 тысячи случаев — в Бишкеке.

В рамках исполнения протокольных поручений кабмина организовано заседание выездного оперативного штаба Министерства здравоохранения.

МЗ КР
Фото МЗ КР
В обсуждении приняли участие представители общественного здравоохранения и столичной мэрии, руководители организаций здравоохранения, представители образовательных учреждений, региональных администраций. Они обсудили текущую эпидемиологическую ситуацию и мониторинг кампаний по иммунизации в ответ на вспышку кори, краснухи, ОРВИ и гриппа.

В прошлом году в стране проведено три этапа дополнительной и подчищающей вакцинации. Всего вакцинированы 918 тысяч детей и 29 тысяч 258 работников системы здравоохранения, преподавателей и студентов средних и высших учебных заведений.

Для предотвращения дальнейшего распространения кори Минздрав продолжает проводить кампании по подчищающей иммунизации детей от девяти месяцев до семи лет.

«Однако достижение полного охвата лиц сопряжено с трудностями из-за отказов от прививок. По этой причине возникают серьезные эпидемиологические риски, поскольку вирус активно распространяется среди непривитых детей», — подчеркнули в ведомстве.

По итогам заседания оперативного штаба решено усилить разъяснительную работу среди населения и профилактические мероприятия по борьбе с корью.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/317078/
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