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Общество

В Кыргызстане с начала года зарегистрировано два летальных исхода от кори

В Кыргызстане с начала 2025 года зарегистрировано два летальных исхода от кори. Об этом 24.kg сообщили в Республиканском центре иммунопрофилактики.

По их данным, за 2024-й в республике зарегистрировано пять летальных случаев от этого заболевания.

По информации на 10 февраля 2025 года, в стране зарегистрировано 2 тысячи 46 случаев кори.

Высокая заболеваемость отмечается по Бишкеку — 1 тысяча 291 случай и Чуйской области — 311. В Оше зафиксировано 95 случаев, Ошской области — 147, Баткенской — 44, Джалал-Абадской — 20, Иссык-Кульской — 43, Таласской — 40 и Нарынской — 55.

Почти 96 процентов, или 1 тысяча 972 больных были не привиты, в том числе по возрасту, из-за отказа от вакцинации, миграции или медицинских отводов. У 7 процентов больных неизвестный прививочный статус.

«Ситуация с заражением корью в республике остается напряженной. Основной причиной роста заболеваемости является большое количество отказов от плановой иммунизации против кори и краснухи среди детей. Минздрав усилил профилактические и противоэпидемиологические мероприятия по борьбе с корью», — отметили в РЦИ.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/319608/
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