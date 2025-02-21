В Санкт-Петербурге видеокамеры настраивают на распознавание мигрантов

В Санкт-Петербурге камеры видеофиксации настраивают на распознавание мигрантов. В администрации города сообщили о технической новинке: 8 тысяч уличных видеокамер настроят для распознавания «этнической идентичности». Об этом сообщает «Коммерсант».

Фото газеты «Коммерсант». В Санкт-Петербурге камеры видеофиксации настраивают на распознавание мигрантов

По данным издания, чиновники заявляют, что собираются с помощью камер следить за мигрантами и местами их компактного проживания. В Совете по правам человека при президенте России уже заявили, что сама постановка вопроса об этнической идентификации по изображению с камеры «унижает человеческое достоинство».

Отмечается, что с информацией о настройке городских камер выступил глава комитета по межнациональным отношениям администрации Санкт-Петербурга Олег Капитанов. Выступая с отчетом на заседании городского правительства, он рассказал о новом функционале информационной системы «Безопасный город» — о «механизме распознавания этнической принадлежности лиц». Механизм, по словам чиновника, разработан для борьбы с «формированием этнических анклавов» и позволит принять «своевременные превентивные меры по недопущению социальной напряженности в регионе».

В комитете по информатизации и связи администрации Санкт-Петербурга подтвердили, что для развития «Безопасного города» в конце 2024 года закуплена лицензия «на право использовать программное обеспечение распознавания этнической принадлежности лиц».

Замдиректора Института стран СНГ Александру Докучаеву интересует, как санкт-петербургская техника будет отличать, например, «казахов от якутов». Саму инициативу она называет «странной».

«Это заявление — ошибка, оно только сеет напряженность и межнациональную рознь. Этически оно вызывает серьезные вопросы к компетентности людей на государственных должностях», — сказала Александра Докучаева.

Глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев счел постановку вопроса о распознавании «этнической идентичности» с камер «унижающей человеческое достоинство».

«В РФ даже в паспорте национальность не указывают. И вдруг какие-то телекамеры будут определять, какой человек национальной принадлежности», — добавил он.