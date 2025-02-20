Премьерный четверг. Какие фильмы сегодня вышли в прокат в Бишкеке

Каждую неделю по четвергам в кинотеатрах Бишкека в прокат выходит несколько новых фильмов.

С сегодняшнего дня можно посмотреть две кыргызские ленты, продолжение историй о Бриджит Джонс и Капитане Америке, а также аниме и ужасы.

1 «Интеллигент» (комедия)

Молодой человек Эрмек отправляется в село на практику, чтобы в дальнейшем устроиться на хорошую работу в городе. С первых минут в селе он по своей неосмотрительности портит отношения с Ишеном, главой айыл окмоту. С этого момента несложный план Эрмека превращается в целое испытание! К тому же он умудряется влюбиться в молодую школьную учительницу — дочь Ишена.

2 «Лучше всех» (комедия)

Скрываясь от полиции после неудачного ограбления, сын и его отец находят убежище в летнем лагере для молодых людей с особенностями развития. Теперь горе-мошенникам придется выдавать себя за нового отдыхающего и его опекуна. Однако они и не догадываются, что местные ребята могут дать фору любому авантюристу, а проведенное вместе лето изменит их жизнь навсегда.

3 «Астрал. Могильный ритуал» (ужасы)

Ибрагим — специалист в похоронном деле. Ему часто приходится сталкиваться со странными и пугающими заказами, но он никогда не отказывается от работы. Однажды в деревне при таинственных обстоятельствах умирает богатая семья, а местные жители наперебой твердят, что главы семейства прокляты, ибо занимались черной магией.

4 «Федя. Народный футболист» (драма)

Народный любимец, лучший футболист страны Федор Черенков, переживает не лучший период в своей жизни. Единственное, что удерживает его от отчаяния, — мечта сыграть на чемпионате мира. Но главный тренер сборной в последний момент отцепляет его из команды. Федор всерьез задумывается о завершении карьеры, но ради своей семьи и болельщиков он возвращается, чтобы привести свой клуб к чемпионству и вновь стать лучшим.

5 «Заклятье. Последний стрим» (ужасы)

Двое друзей, начинающие блогеры, случайно попадают на территорию заброшенной виллы, окруженной высоким забором. Ради своих подписчиков они возвращаются на эту виллу ночью, чтобы сделать материал для канала. Приключение друзей принимает ужасающий оборот, когда они сталкиваются с настоящими хозяевами виллы.

6 «Супергномы» (мультфильм)

Очаровательная Эльфи принадлежит к клану супергномов, которые тайно помогают людям. Однажды мир отважных маленьких героев буквально встает с ног на голову, когда они совершенно случайно узнают о существовании более продвинутого клана гномов по соседству. Помимо наличия крутых гаджетов, как выясняется, в соседнем клане жизнь гораздо задорнее и веселее, а приключения еще интереснее и масштабнее.

7 «Красный шелк» (детектив)

1927 год. Транссибирский экспресс. Через всю Россию перевозят секретные документы, которые определят будущее СССР и Китая. Под видом обычных пассажиров скрываются иностранные разведчики и настоящие головорезы, готовые на все ради документов. Молодому красноармейцу и бывшему царскому агенту приходится объединиться, чтобы раскрыть общего врага.

8 «Дети леса» (фэнтези)

На первый взгляд, Караг — обычный подросток, но в его глазах скрывается удивительная тайна. Он оборотень — наполовину человек, наполовину пума. Однажды Карагу выпадает шанс поступить в загадочную школу «Кристалл», где учатся подростки, умеющие превращаться в зверей. Карагу предстоит не только обрести новых друзей, но и пройти опасные испытания, узнав свое истинное предназначение.

9 «О, Канада» (драма)

Режиссер-документалист Леонард Файф находится в тяжелом состоянии и хочет успеть рассказать свою историю жизни без прикрас, пока не стало слишком поздно. Как режиссер признанных документальных разоблачений, он может гордиться своей карьерой, но за его легендой скрываются неприятные истины. Когда Леонард соглашается на съемки интервью в присутствии своей жены Эммы, его откровенные рассказы о своей молодости раскрывают правду человека, который все это время прятался за мифами о себе.