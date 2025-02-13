Премьерный четверг. Какие фильмы сегодня вышли в прокат в Бишкеке

Каждую неделю по четвергам в кинотеатрах Бишкека в прокат выходит несколько новых фильмов.

С сегодняшнего дня можно посмотреть две кыргызские ленты, продолжение историй о Бриджит Джонс и Капитане Америке, а также аниме и ужасы.

1 «Сабак» (драма) (драма)

Последний год в школе — это не только экзамены, но и первые по-настоящему взрослые испытания. Дружба проверяется на прочность, первая любовь сталкивается с жестокой реальностью, а талант оказывается не единственным ключом к успеху. Герои этой истории стоят на пороге будущего, где за мечты приходится бороться, а ошибки могут изменить все. Смогут ли они найти свой путь, пока школьный звонок не прозвенит в последний раз?

2 «Ашыгым» (мелодрама) «Ашыгым» (мелодрама)

Рассказ начинается с того, как Максат влюбляется в Айсулуу с первого взгляда. Вскоре он узнает, что у Айсулуу есть жених — Тилек, сын друзей ее родителей. Они не одобряют Максата, считая Тилека лучшей партией для своей дочери. Максат пытается произвести впечатление, нанимая актеров для создания иллюзии своей семьи, но план проваливается.

3 «Твой цвет» (аниме) (аниме)

Тоцуко, старшеклассница с удивительным даром, видит цвета эмоций людей вокруг. Ее мир переливается оттенками счастья, восторга и умиротворения, но один цвет кажется ей особенным, словно предначертанным судьбой. Когда Тоцуко, Кими и их друг Руи создают музыкальную группу, творчество помогает друзьям понять себя и друг друга.

4 «Абсолютный хищник» (ужасы) «Абсолютный хищник» (ужасы)

В живописных лесах Луизианы терпит крушение небольшой пассажирский самолет. Помощи ждать неоткуда, мобильная связь мертва. Единственный путь к спасению пролегает через болотистую местность, где обитают аллигаторы. У них агрессивный нрав, высокая подвижность и отменный аппетит. И кажется, уже ничто не в силах испортить им трапезу.

5 «Бриджит Джонс: Без ума от мальчишки» (мелодрама) «Бриджит Джонс: Без ума от мальчишки» (мелодрама)

Несколько лет назад Бриджит Джонс пережила смерть любимого мужа — Марк Дарси погиб во время гуманитарной миссии в Судане. Пытаясь жить дальше, Бриджит выходит на работу и даже устанавливает приложение для знакомств, благодаря которому в ее жизни появляется молодой красавчик. Теперь матери-одиночке нужно как-то совмещать дом, работу и романтические отношения, поддерживать сына, которому остро не хватает отца, а также противостоять осуждению идеальных мамочек из его школы.

6 «Капитан Америка: Новый мир» (фантастика) «Капитан Америка: Новый мир» (фантастика)

Новый президент США Таддеус Росс решает назначить Капитана Америку на официальную должность. Но в прошлом между ними были разногласия, и Сэм сомневается, что это хорошая идея. Этим же вечером на президента совершается покушение. Уилсон уверен, что предатель скрывается среди ближайшего окружения Росса.

7 «Субстанция. Идеал» (ужасы)

Способная студентка по обмену Анджела не отличается красотой и популярностью. От отчаяния она решает использовать экспериментальный препарат, обещающий полное преображение. Но красота и совершенство требуют жертв.