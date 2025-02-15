Роберт Де Ниро, челюскинцы и другие премьеры. Что смотреть на следующей неделе

На следующей неделе (17-23 февраля) прямо россыпь самых разнообразных премьер сериалов — исторические драмы, как российские, так и американские, политический триллер с Робертом Де Ниро и вестерн с неутомимым Харрисоном Фордом, военная драма и мультфильм. Выбор прямо на любого зрителя. Есть, конечно, и новые сезоны полюбившихся всем киноновелл.

1 «Челюскин. Первые», драма, первый сезон (20 февраля) «Челюскин. Первые», драма, первый сезон (20 февраля)

Два месяца группа ученых пыталась выжить на дрейфующей льдине, а советские летчики снова и снова предпринимали попытки спасти экипаж из плена льда. В главных ролях: Глеб Калюжный, Стася Милославская, Кирилл Кяро, Дмитрий Куличков, Дмитрий Чеботарев и Алексей Розин. Режиссер проекта — Степан Коршунов.

2 «Джек Ричер», боевик, третий сезон (20 февраля) «Джек Ричер», боевик, третий сезон (20 февраля)

Третий сезон шоу расскажет о новых приключениях Джека Ричера, который сталкивается с еще более грозным противником по имени Полли. Впервые за долгое время бывший сотрудник спецслужб должен нарушить планы человека, заметно превосходящего его по физическим показателям. Ричеру приходится сотрудничать с Управлением по борьбе с наркотиками США, чтобы арестовать Закари Бека, известного контрабандиста наркотиков. «Джек Ричер» — один из флагманских сериалов Amazon. Шоу рассказывает о жизни бывшего спецагента, который решает вопросы с помощью своих смекалки, высокого интеллекта и невероятной физической силы. Первый сезон вышел в 2022 году, а второй — в 2023-м.

3 «Нулевой день», триллер, первый сезон (20 февраля)

События разворачиваются в столице Соединенных Штатов Америки. В центре сюжета оказывается политик с многолетним опытом, бывший президент страны в отставке. Джорджа Маллена (Роберт Де Ниро) назначают главой специальной комиссии по расследованию масштабной кибератаки. Это первая полноценная роль Роберта Де Ниро на телевидении.

4 «Ополченский романс», военная драма, первый сезон (18 февраля) «Ополченский романс», военная драма, первый сезон (18 февраля)

2014 год, осень. Молодой российский журналист Алексей Суворов (Андрей Назимов) грезит богатством и успехом. Он отправляется в Донбасс взять интервью у известного комбата Лесенцова, сражающегося за ополченцев. Подготовленный материал хочет продать изданию из Германии, в котором планирует получить постоянную работу. Журналисту приходится столкнуться с множеством преград, не дающих приблизиться к цели. Его попутчиками становятся люди, у которых разные судьбы и отношение к событиям. Суворов считает, что нужно творить о мире, как Толстой и Лермонтов. Тем временем его жизнь становится разменной монетой в большой игре с участием комбата Лесенцова, полковника ВСУ Бондаренко, депутата из Новороссии Костылина и тайной команды натовских военных. Сериал снят по мотивам одноименного сборника рассказов Захара Прилепина.

5 «На поверхности», детектив, второй сезон (21 февраля) «На поверхности», детектив, второй сезон (21 февраля)

Молодая женщина по имени Софи (Гугу Эмбата-Ро) постепенно приходит в себя после тяжелой травмы головы, в результате которой она частично потеряла память. Главная героиня помнит, кто она такая, но упорно не может восстановить хронологию событий, предшествующих жуткому инциденту, чуть было не ставшему причиной ее гибели. Полиция считает, что Софи пыталась совершить самоубийство, ее муж Джеймс явно скрывает что-то очень важное, впрочем, как и близкая подруга Кэролайн. Все меняется, когда однажды в баре к Софи подсаживается мужчина по имени Баден. Оказывается, все это время он тайно занимался расследованием ее дела.

6 «1923», вестерн, первый сезон (23 февраля)

Действие сюжета развернется в эпоху «сухого закона» и Великой депрессии и будет сконцентрировано на новом поколении Даттонов — семьи влиятельных владельцев ранчо в Монтане. Автором идеи выступил создатель «Йеллоустоуна» Тейлор Шеридан.

7 «Павел. Первый и последний», историческая драма, первый сезон (20 февраля)

Проект расскажет о Павле I — одном из самых противоречивых и загадочных императоров в русской истории. У Павла трагическая судьба: смерть отца в детстве, отчужденность матери Екатерины II, долгий путь на престол и недолгое правление, закончившееся заговором и гибелью.

8 «Тысяча ударов», историческая драма, первый сезон (21 февраля) «Тысяча ударов», историческая драма, первый сезон (21 февраля)

Сериал рассказывает о Иезекии и Алеке, двух лучших друзьях с Ямайки, которые оказываются в бурлящем и жестоком котле восточного Лондона после промышленной революции. Погруженный в криминальный мир процветающей боксерской сцены Иезекий знакомится с Мэри Карр, лидером печально известной лондонской женской банды «Сорок слоних», и вместе они борются за выживание на улицах. По мере того, как Иезекий оттачивает свои новые навыки, он сталкивается с Шугаром Гудсоном, опытным и опасным боксером, которого играет Стивен Грэм. Их соперничество быстро выходит за пределы ринга.

9 «Ивановы-Ивановы», комедия, восьмой сезон (17 февраля) «Ивановы-Ивановы», комедия, восьмой сезон (17 февраля)

Сериал о двух семействах с одинаковой фамилией, но с диаметрально противоположным образом жизни. Одно живет в особняке с прислугой, наслаждаясь роскошью и достатком. Место жительства другого — деревенская рухлядь, где они прячутся от приставов, ведь давно погрязли в кредитах. Вот только и те, и другие супруги все время удивляются, в кого же пошли их сыновья, ведь ни характером, ни внешностью они совсем не похожи. Однажды случайно обнаруживается, что 16 лет назад детей перепутали в родильном отделении... Их совместные приключения продолжатся в восьмом сезоне.

10 «Форс-мажоры: Лос-Анджелес», драма, первый сезон (23 февраля) «Форс-мажоры: Лос-Анджелес», драма, первый сезон (23 февраля)

Тед Блэк, бывший федеральный прокурор из Нью-Йорка, вновь стал представлять интересы самых влиятельных клиентов в Лос-Анджелесе. Его фирма переживает кризис, и, чтобы выжить, он должен принять роль, к которой относился с презрением всю свою карьеру.

11 «Победа или поражение», мультфильм, первый сезон (19 февраля) «Победа или поражение», мультфильм, первый сезон (19 февраля)

Сериал следит за командой средней школы по софтболу в течение недели, предшествующей игре чемпионата, и каждый эпизод рассказывается с точки зрения разных персонажей.

Какие новые и продолжение старых сериалов вышли на этой неделе (10-16 февраля), можно посмотреть здесь.