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Общество

Минкультуры уже зарегистрировало 23 проекта нового гимна КР

Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики продолжает прием заявок в рамках конкурса на лучший проект нового Государственного гимна Кыргызстана.

Как сообщили в ведомстве, на 18 февраля поступило 439 обращений от 279 граждан.

«Из них 23 полностью соответствовали требованиям и зарегистрированы», — уточнили в Минкультуры.

В конкурсе могут принять участие композиторы, музыканты, поэты, авторские коллективы и творческие объединения.

Министерство культуры объявило конкурс в начале февраля. Там заявили, что преследуют цель «создать высокохудожественное музыкальное произведение, отражающее историческое наследие, культурные традиции и национальное единство народа КР».

Изначально планировалось принимать заявки до 20 марта, однако 17 февраля работа комиссии продлена до 21 апреля.

Об изменении гимна заговорили еще в 2024 году. В октябре спикер Жогорку Кенеша Нурланбек Тургунбек уулу заявил о необходимости принять новый гимн, аргументируя это тем, что нынешний сложен в исполнении. Позже эту идею поддержал и президент страны.  
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/320346/
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