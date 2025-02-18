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Общество

Вода в Центральной Азии одна из самых дешевых в мире

По данным Aquastat, Центральная Азия является одним из лидеров в мире по количеству воды, потребляемой на душу населения. Об этом на круглом столе «Климатические изменения и проблемы водопользования в ЦА» сообщил заведующий сектором Центральной Азии ИМЭМО РАН Станислав Притчин.

По его словам, складывается довольно интересная ситуация.

«Казалось бы, мы видим достаточно плачевную ситуацию с водостоком. Но Aquastat говорит, что в 2020 году в Казахстане потребление воды на душу населения в год составило 1 тысячу 310 кубометров, или 3 тысячи 600 литров на человека в день, в Туркменистане этот показатель еще выше. Узбекистан, Кыргызстан — примерно на том же уровне», — сказал Станислав Притчин.

И при этом, по другим международным оценкам, стоимость воды в ЦА одна из самых дешевых в мире.

Он отметил, что одна из международных организаций проводила рейтинг по доступности воды.

«Казахстан входит в тройку стран с самой дешевой водой, РУз, КР примерно на том же уровне — 10-14 центов за кубометр. Для сравнения, в России — 49 центов, а в развитых странах — уже доллары за кубометр. И это в принципе объясняет, почему у нас такой высокий уровень потребления — вода фактически бесплатная. Люди ее и рассматривают как безграничный ресурс, который можно использовать и не нужно беречь. Это ключевая задача — поменять психологию людей, должна быть серьезная программа», — подчеркнул Станислав Притчин.

Он добавил, что повышение стоимости воды нужно не только, чтобы заставить людей более рационально подходить к водным ресурсам, но и для того, чтобы сделать водное хозяйство привлекательным для частных инвестиций.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/320281/
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