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Общество

Есть риск перебоев с поставками лекарств на рынки стран ЕАЭС — фармпроизводители

Крупнейшие фармацевтические ассоциации стран, входящих в Евразийский экономический союз, — Россия, Казахстан, Беларусь, Армения и Кыргызстан — обратились в правительство РФ с просьбой ускорить принятие послаблений по приведению регистрационных документов на препараты в соответствие с правилами ЕАЭС. Об этом сообщают «Ведомости».

Документ подписан руководителями Ассоциации международных фармпроизводителей, Ассоциации российских фармпроизводителей, а также фармпроизводителей ЕАЭС.

В письме на имя российского вице-премьера Алексея Оверчука отмечается, что производители лекарств должны привести свои документы на медикаменты и препараты в соответствие с требованиями ЕАЭС до конца этого года, иначе их продукция не сможет свободно обращаться на рынке объединения. Однако не все успеют это сделать к 31 декабря по каждому из находящихся сейчас в обороте лекарств на уровне ЕАЭС.

В России компании уже прошли или инициировали необходимые изменения по 80 процентам препаратов, а в других государствах ЕАЭС документы поданы лишь по 10-20 процентам лекарств.

После 1 января 2026-го могут возникнуть перебои в лекарственном обеспечении населения стран — учасниц ЕАЭС. В результате могут произойти коллапс с поставками лекарств, дефектура отдельных позиций и невозможность для пациентов получить жизненно важные препараты, говорится в обращении.

В октябре 2024 года Евразийская экономическая комиссия разработала проект изменений в правила регистрации и экспертизы лекарств, предусматривающий некий «переходный период» для препаратов, по которым уже запущена процедура регистрационных изменений. Для таких лекарств их регистрационные удостоверения продолжат действовать еще три года в референтном государстве (куда первоначально подается заявка на оформление), два года — в остальных странах ЕАЭС.

Проект решения совета ЕЭК обсуждается с осени, но пока не принят. Авторы обращения предлагают запустить альтернативный, «ускоренный» вариант его принятия: когда одно из государств ЕАЭС вносит проект в инициативном порядке сразу на рассмотрение совета комиссии.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/320066/
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