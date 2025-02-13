Снос домов в парке имени Ататюрка. Суд признал действия мэрии Бишкека законными

Решения мэрии Бишкека о наведении порядка в парке имени Ататюрка признаны судом законными. Об этом сообщили в муниципалитете города.

Уточняется, что 29 января Конституционным судом рассмотрено обращение Самата Матцакова и Курманбека Осмонова (экс-председателя Верховного суда КР и бывшего депутата Жогорку Кенеша. — Прим. ред.) о законности принятия постановления столичной мэрии «О парке имени Мустафы Кемаля Ататюрка» от 12 апреля 2024 года за № 60.

«Решением Конституционного суда постановление мэрии города Бишкека по парку, принятое на основе части 3 статьи 44 Закона «О местной государственной администрации и органах местного самоуправления», признано законным и не противоречащим Конституции Кыргызской Республики», — говорится в сообщении.

В решении КС КР также отмечается, что для эффективного решения вопросов органы местного самоуправления должны обладать достаточным объемом полномочий, в том числе и отменой ранее изданных ими актов.

Известно, что 22 января 2025 года Верховный суд отказал в удовлетворении жалобы на определение судебной коллегии Бишкекского городского суда об оставлении определения административного суда о прекращении производства по отдельным земельным участкам в парке имени Ататюрка и вернул дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Муниципалитет заверяет, что действует в рамках законодательства и продолжит работу по возвращению незаконно используемых земельных участков на территориях общего пользования.

Напомним, в апреле 2024 года мэр столицы Айбек Джунушалиев подписал постановление об утверждении границы парка имени Ататюрка. По архивным данным МП «Бишкекглавархитектура», 198 объектов попадают в зону возврата. Но их количество, по словам градоначальника, может быть больше.

В мэрии заверяли, что в отношении объектов недвижимости будут действовать в рамках законодательства, готовить и подавать иски в суды.