Пожар в НИИХСиТО. Больных планируют принимать в диагностическом центре КГМА

В год в Научно-исследовательском институте хирургии сердца и трансплантации органов проводят около 2 тысяч операций. Об этом 24.kg сообщил директор НИИХСиТО Самидин Шабыралиев.

По его словам, в день проводили 4-5 открытых операций (с применением искусственного кровообращения) и примерно столько же ангиографических операций.

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«Теперь хирургические вмешательства будут проводить в диагностическом центре КГМА. Там есть подходящее отделение. Наши врачи будут пока там работать», — сказал Самидин Шабыралиев.

В КГМА отметили, что пятый этаж диагностического центра отремонтирован под хирургию и готов принять пациентов.

Накануне, 11 февраля, примерно в 21.00 в больнице произошел пожар, в результате которого погибли два ребенка, 31 пациента перевели в другие стационары, 19 предоперационных больных отпустили домой.

По факту возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил пожарной безопасности» УК КР.