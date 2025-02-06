21:25
USD 87.45
EUR 90.64
RUB 0.90
Общество

Премьерный четверг. Какие фильмы сегодня вышли в прокат в Бишкеке

Каждую неделю по четвергам в кинотеатрах Бишкека в прокат выходит несколько новых фильмов.

С сегодняшнего дня можно посмотреть кыргызский фильм ужасов, ленту об Антуане де Сент-Экзюпери, российскую комедию и боевик с оскароносным Ке Хюи Куаном.

1
«Кызыл көйнөк» (ужасы)

На берегу Иссык-Куля молодая семья начинает новую жизнь, восстанавливая старое кафе. Но их мечта превращается в кошмар, когда в стенах заведения оживают темные тайны прошлого. Таинственные явления и необъяснимый страх превращают каждую ночь в борьбу за выживание. Место мечты становится тем, откуда невозможно сбежать.

2
«Жылкычы чымчык» (драма)

Сюжетная линия фильма строится вокруг истории юной девушки Алтын, приехавшей из села в город на учебу. Пройдя серьезные испытания жизни — любовь, разлуку, коварство, беременность, роды, в финале картины она вновь возвращается к вечным ледникам и серебряному озеру, не потеряв душевную чистоту, веру в людей и жизнь.

3
«Знакомство родителей» (комедия)

Перспективный сообразительный парень Федор, который вырос в детдоме и всего добился сам, влюбляется в девушку из богатой семьи. Однако ее родственники не в восторге от избранника из-за социального статуса и сомнительной родословной парня. Они заявляют, что дадут свое согласие только в том случае, если познакомятся с родителями жениха. Для Федора, который никогда не видел своих маму и папу, это условие кажется невыполнимым.

4
«Парни с тату. Прямо в сердце» (мелодрама)

Хорошие девочки любят плохих парней, и Шоу Лэндон, влюбившаяся в Рула Арчера с первого взгляда, — не исключение из правил. Однако у скромной студентки-отличницы и лихого татуированного бабника, снова и снова бросающего вызов окружающему миру, есть нечто общее.

5
«Сент-Экзюпери» (драма)

1930 год. Антуан де Сент-Экзюпери, пилот французской авиапочты в Аргентине, вместе с лучшим другом и коллегой Анри Гийоме решает проложить более короткий маршрут через горы. Когда Гийоме пропадает в Андах, Сент-Экзюпери отправляется в рискованный ночной полет по спасению своего товарища. Это смертельно опасное путешествие не только меняет его, но и вдохновляет на создание всемирно известной книги «Маленький принц», которая станет символом безграничной силы воображения.

6
«Любовь — боль» (боевик)

Марвин Гейбл ведет успешную жизнь риэлтора в респектабельном пригороде Милуоки. Однажды он получает загадочный конверт от женщины по имени Роуз, которую он когда-то бросил на верную смерть. Она сообщает, что Марвина разыскивает его брат Наклз, криминальный авторитет. Оказывается, за улыбкой и хорошими манерами преуспевающего агента по продаже недвижимости скрывается темное преступное прошлое.

  • О премьерах в кинотеатрах Бишкека на прошлой неделе читайте по этой ссылке.
  • Какие премьеры и новые сезоны сериалов выходят на этой неделе, можно посмотреть здесь.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/319169/
просмотров: 364
Версия для печати
Материалы по теме
Афиша Бишкека на неделю: киноновинки, фламенко и фантасмагория
Получивший множество наград фильм «Горная трясогузка» выходит в прокат в Бишкеке
Афиша Бишкека на выходные: концерты, спектакли, выставки
Премьерный четверг. Какие фильмы сегодня вышли в прокат в Бишкеке
В Бишкеке выходит в прокат кыргызская комедия «Жигиттин гүлү»
Фильм кыргызского режиссера впервые выходит в прокат в Юго-Восточной Азии
Афиша Бишкека на неделю: спектакли, кинопремьеры и выставки
Фильм «Качкын». О чем хотел рассказать Дастан Жапар Рыскелди в новой картине
Афиша Бишкека на выходные: классика для детей, выставка-перформанс и спектакли
Премьерный четверг. Какие фильмы сегодня вышли в прокат в Бишкеке
Популярные новости
Получаем пособие &laquo;үй-бүлөгө көмөк&raquo;. Какие справки нужны и&nbsp;куда идти Получаем пособие «үй-бүлөгө көмөк». Какие справки нужны и куда идти
Кыргызстанцы жалуются в&nbsp;связи с&nbsp;переездом Госрегистра: кабмин отреагировал Кыргызстанцы жалуются в связи с переездом Госрегистра: кабмин отреагировал
В&nbsp;Кыргызстане теперь не&nbsp;будет переноса рабочих дней на&nbsp;субботы В Кыргызстане теперь не будет переноса рабочих дней на субботы
В&nbsp;Бишкеке снега не&nbsp;будет, но&nbsp;и&nbsp;потепления тоже. Прогноз погоды на&nbsp;6-9 февраля В Бишкеке снега не будет, но и потепления тоже. Прогноз погоды на 6-9 февраля
Бизнес
Новый этап развития: ОАО &laquo;Коммерческий банк Кыргызстан&raquo; переименовано в&nbsp;Mbank Новый этап развития: ОАО «Коммерческий банк Кыргызстан» переименовано в Mbank
Рабочий лайфхак: рассказываем, как пользоваться мобильной связью&nbsp;О! бесплатно Рабочий лайфхак: рассказываем, как пользоваться мобильной связью О! бесплатно
Почему бизнесменам удобно пользоваться POS-терминалами от&nbsp;O!Bank? Почему бизнесменам удобно пользоваться POS-терминалами от O!Bank?
Один билет&nbsp;&mdash; и&nbsp;весь мир у&nbsp;ваших ног! Как выиграть 10&nbsp;МИЛЛИОНОВ на&nbsp;кругосветку Один билет — и весь мир у ваших ног! Как выиграть 10 МИЛЛИОНОВ на кругосветку
6 февраля, четверг
21:20
В Джалал-Абаде задержан мошенник, обещавший «решить вопросы» с ГКНБ В Джалал-Абаде задержан мошенник, обещавший «решить воп...
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 7 февраля: без осадков
20:39
В Великобритании создали Центральноазиатский молодежный альянс
20:23
Промышленный центр «Центральная Азия» откроют на границе Казахстан и Узбекистан
20:00
Премьерный четверг. Какие фильмы сегодня вышли в прокат в Бишкеке