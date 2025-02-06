Премьерный четверг. Какие фильмы сегодня вышли в прокат в Бишкеке

Каждую неделю по четвергам в кинотеатрах Бишкека в прокат выходит несколько новых фильмов.

С сегодняшнего дня можно посмотреть кыргызский фильм ужасов, ленту об Антуане де Сент-Экзюпери, российскую комедию и боевик с оскароносным Ке Хюи Куаном.

1 «Кызыл көйнөк» (ужасы)

На берегу Иссык-Куля молодая семья начинает новую жизнь, восстанавливая старое кафе. Но их мечта превращается в кошмар, когда в стенах заведения оживают темные тайны прошлого. Таинственные явления и необъяснимый страх превращают каждую ночь в борьбу за выживание. Место мечты становится тем, откуда невозможно сбежать.

2 «Жылкычы чымчык» (драма)

Сюжетная линия фильма строится вокруг истории юной девушки Алтын, приехавшей из села в город на учебу. Пройдя серьезные испытания жизни — любовь, разлуку, коварство, беременность, роды, в финале картины она вновь возвращается к вечным ледникам и серебряному озеру, не потеряв душевную чистоту, веру в людей и жизнь.

3 «Знакомство родителей» (комедия)

Перспективный сообразительный парень Федор, который вырос в детдоме и всего добился сам, влюбляется в девушку из богатой семьи. Однако ее родственники не в восторге от избранника из-за социального статуса и сомнительной родословной парня. Они заявляют, что дадут свое согласие только в том случае, если познакомятся с родителями жениха. Для Федора, который никогда не видел своих маму и папу, это условие кажется невыполнимым.

4 «Парни с тату. Прямо в сердце» (мелодрама)

Хорошие девочки любят плохих парней, и Шоу Лэндон, влюбившаяся в Рула Арчера с первого взгляда, — не исключение из правил. Однако у скромной студентки-отличницы и лихого татуированного бабника, снова и снова бросающего вызов окружающему миру, есть нечто общее.

5 «Сент-Экзюпери» (драма)

1930 год. Антуан де Сент-Экзюпери, пилот французской авиапочты в Аргентине, вместе с лучшим другом и коллегой Анри Гийоме решает проложить более короткий маршрут через горы. Когда Гийоме пропадает в Андах, Сент-Экзюпери отправляется в рискованный ночной полет по спасению своего товарища. Это смертельно опасное путешествие не только меняет его, но и вдохновляет на создание всемирно известной книги «Маленький принц», которая станет символом безграничной силы воображения.

6 «Любовь — боль» (боевик)

Марвин Гейбл ведет успешную жизнь риэлтора в респектабельном пригороде Милуоки. Однажды он получает загадочный конверт от женщины по имени Роуз, которую он когда-то бросил на верную смерть. Она сообщает, что Марвина разыскивает его брат Наклз, криминальный авторитет. Оказывается, за улыбкой и хорошими манерами преуспевающего агента по продаже недвижимости скрывается темное преступное прошлое.