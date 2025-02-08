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Общество

Жесткая драма, бессмертные «Гриффины» и ужасы. Что смотреть на следующей неделе

Фото из интернета. Главные герои сериала «Аутсорс»

На следующей неделе (10-16 февраля) очередная премьера жесткой драмы из наших 1990-х — «Аутсорс». В ней снимается Иван Янковский, звезда еще одного спорного сериала «Слово пацана». Кроме того, на экраны возвращаются бессмертные «Гриффины» — у мультфильма уже 23-й сезон. Для любителей спорта тоже есть интересное — документальный фильм о знаменитом клубе ЦСКА.

1
«Аутсорс», криминальная драма, первый сезон (13 февраля)

В сериале действие происходит в середине 1990-х. Константин занимается приведением в исполнение смертных приговоров. Однажды он знакомится с отцом жертвы жестокого преступления и понимает, что тот заслуживает исполнения наказания для убийцы его дочери. Кроме того, это может стать дополнительным источником заработка. Косте, например, даже не снилась та сумма, которую готова предложить мать за убийство человека, изнасиловавшего ее дочь.

2
«Шершни», ужасы, третий сезон (14 февраля)

Продолжаются опасные и пугающие приключения школьной футбольной команды в лесах Онтарио. В предыдущих сезонах «Шершни» попали в авиакатастрофу и оказались предоставлены сами себе вдали от цивилизации. Лотти удается убедить команду, что она обладает сверхъестественными способностями. Джеки, узнав о предательстве Джеффа, замерзает насмерть. Мисти решает принести жертву дикой природе, чтобы задобрить местных божеств. Параллельно в 2021 году выжившие спортсмены пытаются вернуться к нормальной жизни в человеческом обществе. Таисса баллотируется в сенат, а Симона получает анонимную угрозу.

3
«Патриот», комедия, четвертый сезон (10 февраля)

Комедийный сериал от телеканала «ТНТ», в центре сюжета — молодой человек Александр Кучин. Он настоящий патриот, только что вернувшись из армии, собирается поступить в Академию ФСБ и служить на благо любимый родины. В ожидании экзаменов в академии ему предстоит завоевать сердце Лены Сысариной, своей школьной любви, наставить глуповатого брата Валеру и его друзей на путь истинный. Лена же только недавно вернулась с проекта «Дом 2» и планирует вновь поехать в Москву, чтобы построить звездную карьеру.

4
«Танго на осколках», мистическая драма, первый сезон (13 февраля)

Нора — успешная бизнес-леди со стальной хваткой не только в работе, но и в семейных отношениях. Идеально выстроенная система ее жизни рушится, когда внезапно умирает любимый муж Ваня. Известие о смерти сопровождается не менее шокирующей информацией: у Вани была «вторая жизнь». Он не только изменял жене, но и тайком занимался танго. Пытаясь разобраться в произошедшем, Нора отправляется в школу танго, которая сначала кажется ей сомнительным местом. Но постепенно именно этот красочный мир становится личным вызовом для Норы. Вместе с внезапно мистически появившимся мужем в ее жизни мир танго кардинально меняет ее жизнь.

5
«Гриффины», мультфильм, 23-й сезон (16 февраля)

История о среднестатистической семье, которая состоит из родителей Питера и Лоис, их отпрысков Криса, Мэг и Стьюи и антропоморфной собаки Брайана, продолжается. События разворачиваются в выдуманном городе, расположенном в штате Род-Айленд. Семейку Гриффинов нельзя назвать благополучной. В каждой серии герои сталкиваются с актуальными проблемами, связанными с социальным неравенством, феминизмом, отношением к людям с ограниченными возможностями и многими другими.

6
«Чужая ошибка», драма, первый сезон (12 февраля)

В жизни известного хирурга Киры наступает черная полоса: несчастья одно за другим настигают ее, словно проверяя на прочность. Не сразу Кира понимает, что источником всех бед является новая девушка сына Алиса, мать которой умерла на операционном столе Киры... Оказывается, Алиса пришла в семью, чтобы отомстить за мать и разрушить благополучную жизнь Киры. Вскоре на поверхность всплывает еще одна подробность: Алиса — лишь «орудие» мести в руках коварной Даши, бывшей ассистентки Киры, которую она уволила за халатность... Сможет ли Кира убедить всех в своей невиновности и справиться со всеми испытаниями судьбы?

7
«Мама, мы — ЦСКА», документальный, первый сезон (12 февраля)

Беспрецедентный взгляд на жизнь и работу одной из самых знаковых команд России. Создатели, вдохновившиеся при названии картины одноименной песней Басты, предлагают зрителям уникальную возможность увидеть клуб с новой стороны. Картина позволяет погрузиться во внутреннюю атмосферу команды и показывает не только игроков и тренеров, но и сотрудников, которые стоят за их успехами: медицинский штаб, спортивный блок, PR-команду, семьи и друзей игроков, как звездных болельщиков, так и неизвестных героев, которые поддерживают команду даже в самых отдаленных и холодных точках страны.

8
«Подари мне надежду», мелодрама, первый сезон (10 февраля)

из интернета
Фото из интернета. Постер сериала «Подари мне надежду»

Успешный кардиохирург Алла Агапова переживает кризис семейной жизни. Ее брак с мужем держался в основном на ответственности за дочь, но Таня выросла и готовится к собственной свадьбе, а Алла начала подозревать мужа в измене и задумываться о разводе. Но ее жизнь резко меняется после трагической гибели мужа Сергея. Пытаясь справиться с утратой и разобраться в обстоятельствах его смерти, Алла вынуждена столкнуться с многочисленными трудностями и раскрыть неприятные семейные тайны. На фоне этих событий она встречает свою первую любовь — Виктора. Он помогает ей в расследовании и поддерживает в самые трудные моменты. Однако их отношения осложняются тем, что сын Виктора оказывается причастным к смерти Сергея...

9
«Гримсбург», мультфильм, второй сезон (16 февраля)

Марвин Флейт может быть величайшим детективом, которому удалось поймать клоуна-каннибала или правильно идентифицировать современный шкаф середины века. Но есть одна тайна, которую он до сих пор не может разгадать, — это его семья. Теперь, вернувшись в Гримсбург, город, где у каждого есть своя тайна, Флейт будет искать любую зацепку, чтобы искупить свою вину перед бывшей женой, которую он так и не перестал любить, даже если для этого придется общаться с сыном, которого он так и не удосужился узнать.

10
«Белый лотос», комедия, третий сезон (16 февраля)

Действие шоу в первом сезоне разворачивалось на известном гавайском курорте, куда съезжаются совершенно разные люди со всех уголков земного шара. В течение одной недели счастливые молодожены, уставшие одиночки, бесстрашные искатели приключений и замкнутые интроверты пытаются ужиться друг с другом и даже найти общий язык. Во втором сезоне действие переместилось на Сицилию. Третий сезон отправит зрителей в Таиланд: среди туристов-богачей окажутся глава семьи, член правления корпорации, актриса, две матери, эксцентричный маргинал и йог.

Какие новые и продолжение старых сериалов вышли на этой неделе (3-9 февраля), можно посмотреть здесь.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/319129/
просмотров: 228
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