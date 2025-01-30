Премьерный четверг. Какие фильмы сегодня вышли в прокат в Бишкеке

Каждую неделю по четвергам в кинотеатрах Бишкека в прокат выходит несколько новых фильмов.

С сегодняшнего дня можно посмотреть кыргызскую комедию, пакистанский и американский мультфильмы, а также ужастик.

1 «Жигиттин гүлү» (комедия) «Жигиттин гүлү» (комедия)

Девушка из богатой семьи оказывается в непростой ситуации: на празднике в честь дедушки вся семья ждет ее с мужем, которого у нее нет. В отчаянии она уговаривает скромного парковщика из своего офиса притвориться ее супругом. В деревне, среди родных, девушка неожиданно начинает видеть в нем доброго и искреннего человека, которого раньше не замечала.

2 «Стеклодув» (мультфильм) «Стеклодув» (мультфильм)

Юный Винсент и его отец Томас управляют лучшей стеклодувной мастерской в стране. Размеренная жизнь семьи стремительно меняется с появлением в городе влиятельного полковника и его дочери Эллиз — талантливой скрипачки. Между Винсентом и Эллиз зарождается симпатия, которая встречает сопротивление отцов, чьи взгляды на жизнь абсолютно различаются. Влюбленных ждут нелегкие испытания, но чувства и магия искусства творят волшебство.

3 «Догмен: Пушистая справедливость» (мультфильм) «Догмен: Пушистая справедливость» (мультфильм)

Американский анимационный супергеройский комедийный фильм, основанный на серии детских графических романов «Догмен» за авторством Дэйва Пилки.

4 «Астрал. Проклятие мертвых» (ужасы) «Астрал. Проклятие мертвых» (ужасы)

В городе происходит череда загадочных смертей: на телах жертв остаются странные следы. Во время древнего обряда омовения девушка начинает подозревать, что убийца совершает загадочный ритуал, не дающий душам погибших обрести вечный покой и призывающий могущественную потустороннюю силу.

5 «Школа магических зверей. Загадка волшебного леса» (фэнтези) «Школа магических зверей. Загадка волшебного леса» (фэнтези)

Ученики волшебной школы готовят свое торжественное выступление ко Дню леса. У каждого из ребят есть своя мечта. Элен пытается наладить контакт со своим новым говорящим питомцем — котом Караяном. Сайлас тоже только знакомится со своим волшебным приятелем — застенчивым крокодилом Риком. Вместе им предстоит многому научиться друг у друга и стать настоящими друзьями.