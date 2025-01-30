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Общество

Премьерный четверг. Какие фильмы сегодня вышли в прокат в Бишкеке

Каждую неделю по четвергам в кинотеатрах Бишкека в прокат выходит несколько новых фильмов.

С сегодняшнего дня можно посмотреть кыргызскую комедию, пакистанский и американский мультфильмы, а также ужастик.

1
«Жигиттин гүлү» (комедия)

Девушка из богатой семьи оказывается в непростой ситуации: на празднике в честь дедушки вся семья ждет ее с мужем, которого у нее нет. В отчаянии она уговаривает скромного парковщика из своего офиса притвориться ее супругом. В деревне, среди родных, девушка неожиданно начинает видеть в нем доброго и искреннего человека, которого раньше не замечала.

2
«Стеклодув» (мультфильм)

Юный Винсент и его отец Томас управляют лучшей стеклодувной мастерской в стране. Размеренная жизнь семьи стремительно меняется с появлением в городе влиятельного полковника и его дочери Эллиз — талантливой скрипачки. Между Винсентом и Эллиз зарождается симпатия, которая встречает сопротивление отцов, чьи взгляды на жизнь абсолютно различаются. Влюбленных ждут нелегкие испытания, но чувства и магия искусства творят волшебство.

3
«Догмен: Пушистая справедливость» (мультфильм)

Американский анимационный супергеройский комедийный фильм, основанный на серии детских графических романов «Догмен» за авторством Дэйва Пилки.

4
«Астрал. Проклятие мертвых» (ужасы)

В городе происходит череда загадочных смертей: на телах жертв остаются странные следы. Во время древнего обряда омовения девушка начинает подозревать, что убийца совершает загадочный ритуал, не дающий душам погибших обрести вечный покой и призывающий могущественную потустороннюю силу.

5
«Школа магических зверей. Загадка волшебного леса» (фэнтези)

Ученики волшебной школы готовят свое торжественное выступление ко Дню леса. У каждого из ребят есть своя мечта. Элен пытается наладить контакт со своим новым говорящим питомцем — котом Караяном. Сайлас тоже только знакомится со своим волшебным приятелем — застенчивым крокодилом Риком. Вместе им предстоит многому научиться друг у друга и стать настоящими друзьями.

  • О премьерах в кинотеатрах Бишкека на прошлой неделе читайте по этой ссылке.
  • Какие премьеры и новые сезоны сериалов выходят на этой неделе, можно посмотреть здесь.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/318314/
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