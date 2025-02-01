Фантастика, боевик, мелодрамы и комедии. Что посмотреть на следующей неделе

На следующей неделе (3-9 февраля) будет несколько премьер сериалов, один из которых позволит взглянуть на мрачные возможности развития технологий — «Кассандра». Если вам такой жанр не по душе, то есть много комедий, и одна из них рассматривает новомодные взаимоотношения при смене пола — «С чистого листа». Кроме того, бесконечные вариации сериала «Морская полиция» отправят вас в новый сезон расследований в Австралии.

1 «Кассандра», фантастика, первый сезон (6 февраля)

Семья переезжает в старинный «умный» дом и обнаруживает, что он находится под контролем виртуальной помощницы, которая не остановится ни перед чем, чтобы удержать их в нем.

2 «Незабытые», детектив, шестой сезон (9 февраля)

Когда строители в поисках электрокабелей вскрыли фундамент старого здания, то обнаружили там захороненные кости человека. Эксперты выясняют, что это останки убитого 39 лет назад юноши, чье исчезновение так и не было раскрыто в то время. Полиция не собирается оставлять безнаказанным убийство, и за дело берутся двое напарников Санни Хан и Кейси Стюарт, которые возобновляют старое дело. Теперь они должны заново изучить все улики и встретиться со свидетелями, далеко не все из которых живы. Всего лишь четыре главных подозреваемых в деле, и у каждого свое алиби. Но теперь речь не просто об исчезновении, а об убийстве. Кейси и Санни, вооруженные современными методами экспертизы и дознания, смогут докопаться до правды...

3 «Созвучие», криминальная драма, пятый сезон (5 февраля) «Созвучие», криминальная драма, пятый сезон (5 февраля)

Действие сериала разворачивается в Сан-Паулу. Трое молодых людей живут в неблагополучном районе. Каждый из них хочет найти свое призвание и место в жизни. Дони хочет стать музыкантом. Юноше предстоит пройти испытание славой и решить, захочет ли он остаться прежним. Нандо увлечен торговлей наркотиками и хочет в этом преуспеть. Рита открывает для себя религию в качестве нового жизненного ориентира. Удастся ли ребятам сохранить дружбу? К чему приведет подростков выбранный ими путь?

4 «Морская полиция: Сидней», детектив, второй сезон (7 февраля) «Морская полиция: Сидней», детектив, второй сезон (7 февраля)

Студия CBS расширила одну из своих крупнейших и наиболее успешных глобальных франшиз, создав международный сериал «Морская полиция: Сидней». Он включает местные сюжеты с австралийскими актерами и продюсерами и снимается в одном из самых живописных портовых городов мира. Создатель сериала «Морская полиция: Лос-Анджелес» австралиец Шейн Бреннан прикреплен к проекту.

5 «Непобедимый», мультфильм, третий сезон (6 февраля)

Продолжается история о школьнике по имени Марк Грэйсон, отец которого, Норман, является самым великим супергероем на планете по кличке Омни-мэн. В свои 17 лет Марк выяснил, что дар отца достался ему по наследству, ведь Норман тоже является потомком расы Вильтрумитов — первооткрывателей галактики, которые приехали с просветительскими целями. В предыдущих сезонах Марк присоединился к Уильяму и Эмбер во время посещения кампуса университета северной части штата, надеясь открыть для себя новое будущее. Дебби пришлось столкнуться с тревожным открытием.

6 «Сладкие магнолии», мелодрама, четвертый сезон (6 февраля)

Это история о трех женщинах из города Серенити, расположенного в штате Южная Каролина. Мэдди, Хелен и Дана Сью — лучшие подруги еще со школы. Героини всегда поддерживают друг друга и общими усилиями преодолевают сложности в романтических отношениях, профессиональной деятельности и семейной жизни. На долю этих женщин выпало немало испытаний, но они с честью и достоинством преодолевают их.

7 «С чистого листа», комедия, первый сезон (6 февраля) «С чистого листа», комедия, первый сезон (6 февраля)

Гарри, пожилому мужчине старой закалки, приходится многое переосмыслить, когда его ребенок, которого он когда-то называл «сыном», возвращается домой спустя 17 лет в качестве гордой трансженщины по имени Дезире. Ее возвращение собирает вокруг себя уморительную группу друзей, коллег и любовников, пока Дезире и Гарри пытаются наверстать упущенное.

8 «Я веду себя неразумно?», комедия, второй сезон (5 февраля) «Я веду себя неразумно?», комедия, второй сезон (5 февраля)

Британский комедийный драматический сериал рассказывает о жизни Николь, которая живет в маленьком городке и пытается справиться с потерей и тайнами, которые она скрывает. Главная героиня страдает от депрессии и тревоги после трагической потери. Сюжет исследует ее отношения с окружающими людьми, включая мужа, сына и новую подругу Сьюзи, которая тоже имеет свои секреты.

9 «Зависть», комедия, второй сезон (5 февраля) «Зависть», комедия, второй сезон (5 февраля)

В этом аргентинском сериале после разрушительного разрыва почти 40-летняя Вики отправляется на поиски новой любви, не подозревая, что это приведет ее к глубокому и веселому самопознанию.

Какие премьеры и продолжение старых сериалов вышли на этой неделе (27 января — 2 февраля), можно посмотреть здесь.