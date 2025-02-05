Духовенство тоже выступает против расточительства на торжествах

Духовенство тоже выступает против расточительства на тоях, заявил официальный представитель Духовного управления мусульман Кыргызстана Равшан Эратов во время обсуждения депутатской инициативы штрафовать за излишние траты на празднования и поминки.

Он назвал предложенный законопроект своевременным и добавил, что, действительно, есть факты расточительства при проведении тоев, юбилеев, других торжеств, а также поминальных мероприятий.

«Мы проводим разъяснительную работу, но некоторые не прислушиваются, особенно те, у кого есть деньги. Однако много и тех, кто поддерживает сокращение подобных расходов», — сказал Равшан Эратов.

Он напомнил, что ислам не запрещает проводить торжества, веселиться, но против расточительства.

Представитель ДУМК считает, что в последнее время появились выдуманные обычаи, не имеющие отношения ни к религии, ни к древним традициям. Они порождают социальное неравенство, поощряют тщеславие: кто-то что-то увидел на другом торжестве и непременно хочет сделать так же и даже переплюнуть.

В муфтияте также отмечают, что предложенный законопроект не запрещает проводить поминки, но нужно отказываться от больших расходов. При проведении обрядов скромность должна быть в приоритете.

«В религии такого понятия, как «поминки», нет. Люди проводят их в память об усопшем, считая это религиозным обязательством, но это не так», — сказал Равшан Эратов.

Напомним, проект закона «Об ограничении расточительства при проведении обрядов, торжеств и традиций в Кыргызской Республике» подготовили депутаты Жогорку Кенеша Замирбек Мамасадыков и Шайырбек Ташиев. Документ вынесен на общественное обсуждение.