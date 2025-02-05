09:06
USD 87.45
EUR 90.38
RUB 0.86
Общество

Духовенство тоже выступает против расточительства на торжествах

Духовенство тоже выступает против расточительства на тоях, заявил официальный представитель Духовного управления мусульман Кыргызстана Равшан Эратов во время обсуждения депутатской инициативы штрафовать за излишние траты на празднования и поминки.

Он назвал предложенный законопроект своевременным и добавил, что, действительно, есть факты расточительства при проведении тоев, юбилеев, других торжеств, а также поминальных мероприятий.

«Мы проводим разъяснительную работу, но некоторые не прислушиваются, особенно те, у кого есть деньги. Однако много и тех, кто поддерживает сокращение подобных расходов», — сказал Равшан Эратов.

Он напомнил, что ислам не запрещает проводить торжества, веселиться, но против расточительства.

Представитель ДУМК считает, что в последнее время появились выдуманные обычаи, не имеющие отношения ни к религии, ни к древним традициям. Они порождают социальное неравенство, поощряют тщеславие: кто-то что-то увидел на другом торжестве и непременно хочет сделать так же и даже переплюнуть.

В муфтияте также отмечают, что предложенный законопроект не запрещает проводить поминки, но нужно отказываться от больших расходов. При проведении обрядов скромность должна быть в приоритете.

«В религии такого понятия, как «поминки», нет. Люди проводят их в память об усопшем, считая это религиозным обязательством, но это не так», — сказал Равшан Эратов.

Напомним, проект закона «Об ограничении расточительства при проведении обрядов, торжеств и традиций в Кыргызской Республике» подготовили депутаты Жогорку Кенеша Замирбек Мамасадыков и Шайырбек Ташиев. Документ вынесен на общественное обсуждение.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/318937/
просмотров: 134
Версия для печати
Материалы по теме
Люди оставляют под залог машины, не сумев расплатиться за той в ресторане
Закон о расточительстве не должен ущемлять конституционные права граждан
Против расточительства при проведении тоев депутаты предлагают очередной закон
Садыр Жапаров прокомментировал решение платить зарплату священнослужителям
ДУМК передало 20 имамам новые служебные автомобили
Учителя в медресе выдают несовершеннолетних вторыми, третьими женами — депутат
Нике на одну ночь. Депутат заявила, что имамы легализовали проституцию
Абдулазиз Закиров встретился с муфтиями России
В ДУМК выбрали форму для паломников, которые отправятся на хадж в 2025 году
Надо вернуть уважение к ДУМК. Садыр Жапаров встретился с религиозными деятелями
Популярные новости
Получаем пособие &laquo;үй-бүлөгө көмөк&raquo;. Какие справки нужны и&nbsp;куда идти Получаем пособие «үй-бүлөгө көмөк». Какие справки нужны и куда идти
Страйкбол, пейнтбол и&nbsp;лазертаг в&nbsp;Бишкеке. Площадки, стоимость и&nbsp;адреса Страйкбол, пейнтбол и лазертаг в Бишкеке. Площадки, стоимость и адреса
В&nbsp;городе&nbsp;Ош воинская часть перекрыла дорогу. Мэр приказал ее&nbsp;открыть В городе Ош воинская часть перекрыла дорогу. Мэр приказал ее открыть
Вылечить нельзя, но&nbsp;остановить разрушение можно&nbsp;&mdash; травматолог-ортопед о&nbsp;суставах Вылечить нельзя, но остановить разрушение можно — травматолог-ортопед о суставах
Бизнес
Успевайте! До&nbsp;розыгрыша 10&nbsp;МИЛЛИОНОВ сомов от&nbsp;&laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; остались считанные дни Успевайте! До розыгрыша 10 МИЛЛИОНОВ сомов от «Мой О!» остались считанные дни
Внимание! Будьте бдительны: мошенники используют данные ЗАО &laquo;МПЦ&raquo;&nbsp;/ НПС &laquo;Элкарт&raquo; Внимание! Будьте бдительны: мошенники используют данные ЗАО «МПЦ» / НПС «Элкарт»
MegaPay отменил комиссии за&nbsp;оплату питания и&nbsp;ремонта в&nbsp;детсадах MegaPay отменил комиссии за оплату питания и ремонта в детсадах
MBANK победил в&nbsp;престижном IT-конкурсе Project of&nbsp;the Year MBANK победил в престижном IT-конкурсе Project of the Year
5 февраля, среда
08:51
Духовенство тоже выступает против расточительства на торжествах Духовенство тоже выступает против расточительства на то...
08:33
В России вступают в силу новые нормы закона для трудовых мигрантов
08:12
Кабмин решил масштабировать проект по отзывам на работу чиновников на всю страну
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
4 февраля, вторник
23:41
Самым популярным в мире четырехзначным паролем стал PIN-код 1234
23:01
Сборную России по хоккею не допустили на ЧМ-2026
22:35
Национальная экспозиция Кыргызстана открылась на международной выставке в Москве
22:00
Получаем пособие «үй-бүлөгө көмөк». Какие справки нужны и куда идти
21:46
Белый дом обвинил USAID в бесконтрольных расходах на «нелепые проекты»