За расточительство на тоях и поминках предлагают не штрафовать

Председатель «Тамада центра» Эшенкул Барпиев предлагает обойтись без штрафов при реализации Закона «Об ограничении расточительства при проведении обрядов, торжеств и традиций в Кыргызской Республике». Об этом он заявил на круглом столе, посвященном обсуждению документа.

По словам Эшенкула Барпиева, в законе не учли традиции кыргызского народа, и тут нельзя налагать штрафы.

«В наших традициях есть такие поминальные мероприятия, как 7 дней, 40 дней и годовщина. Дети усопшего берут на себя проведение этих мероприятий — это воспринимается как дань памяти умершему», — отметил он.

Глава «Тамада центра» добавил, что вместо штрафа можно разработать другие рычаги наказания, которые помогут бороться с расточительством, а не с традициями.

Напомним, что депутаты Жогорку Кенеша Замирбек Мамасадыков и Шайырбек Ташиев подготовили проект закона «Об ограничении расточительства при проведении обрядов, торжеств и традиций в КР», который уже вынесен на общественное обсуждение. В документе предлагается наказывать за расточительство штрафом от 100 до 300 тысяч сомов.

Свадьбу предлагают проводить с забоем одной единицы крупного рогатого скота или одной лошади и участием не более 250 человек. Кыз узатуу (проводы невесты) — с забоем одной единицы крупного рогатого скота или одной лошади и участием не более 100 человек.

В случае если свадьба и кыз узатуу проводятся совместно, допускается забой одной единицы крупного рогатого скота или одной лошади с участием не более 350 человек. Торжества, связанные со свадьбой молодых, проводятся с использованием не более трех автомобилей.

При их проведении запрещается устраивать дополнительные излишние расходы — дарение одежды, корзин с гостинцами, прием гостей и угощение сватов.

Ритуалы проводов и встреч паломников, отправляющихся в хадж или умру, предлагается проводить в семейном кругу.