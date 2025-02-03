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Общество

Дело «Евро Хантер». Один из учредителей признан потерпевшим, двоих разыскивают

На заседании комитета Жогорку Кенеша по международным делам, обороне, безопасности и миграции депутаты рассмотрели обращение пострадавших от агентства по трудоустройству «Евро Хантер Компани».

Кыргыстанка Айзада Толомушова работает учителем. Она планировала с детьми отправиться на заработки в Европу. В 2023 году она увидела в соцсетях рекламу «Евро Хантер Компани». Фирма обещала устроить на работу в Польшу меньше чем за пять месяцев. Женщина заплатила за двоих детей и за себя 76,5 тысячи сомов, но обещанную услугу не получила.

«Прошло больше года. Мы требуем вернуть деньги, но компания не возвращает», — пожаловалась Айзада Толомушова.

Замначальника ГУВД Бишкека Чынарбек Майлыбеков рассказал, что двое соучредителей ОсОО «Евро Хантер Компани» являются гражданами России и их объявили в международный розыск. Следствие по делу продолжается с лета 2024 года.

Юрист компании отметила, что гендиректор «Евро Хантер Компани» Мирлан Муратов признан потерпевшим. Уголовное дело в отношении самой фирмы прекращено.

Расследование ведется только в отношении двух выехавших из Кыргызстана учредителей.

гендиректор «Евро Хантер Компани» Мирлан Муратов
Фото гендиректор «Евро Хантер Компани» Мирлан Муратов

Депутат Кубанычбек Самаков подчеркнул, что к нему поступило заявление от 92 пострадавших. С 20 из них он встречался лично. По его словам, компания заключила сделку с кыргызстанцами на крайне не выгодных условиях.

«Вы в своем контракте прописали кабальные условия. Я вам как юрист скажу, что вы проводили работу по специальному сбору средств. В договоре пишите «...в связи с вышеизложенными обстоятельствами заказчик отказывается от любых претензий к исполнителю, в том числе отказа заказчику в выдаче визы или задержки сроков рассмотрения визовых вопросов со стороны консульства». Вы берете деньги и все обязательства перекладываете на самого заказчика», — сказал Кубанычбек Самаков.

Нардеп Эльдар Сулайманов добавил, что в 2024 году «Евро Хантер Компани» выдало 66 виз в Польшу.

«А в год им выдавали 100 квот. Почему тогда они собрали деньги с четырех тысяч граждан? К тому же, когда в ОсОО принимается какое-то решение, составляется протокол заседания учредителей. Поэтому и те, кто убежали^ и те, кто здесь, должны быть привлечены к ответственности. Юрист говорит, что гендиректор признан потерпевшим. Как он может пострадать, если он подписывает все бумаги? $1,5 миллиона вывели из страны», — возмутился Эльдар Сулайманов.

По словам юриста агентства по трудоустройству, на сегодня компания намеревается вернуть деньги оставшимся 700 клиентам. Но точные сроки возврата средств не назвала.

Напомним, в августе 2024-го пострадавшие от ОсОО «Евро Хантер Компани» обратились к журналистам и пожаловались, что компания не смогла трудоустроить их в Польше, и просили вернуть им деньги. После жалоб Центр трудоустройства за рубежом при Минтруда приостановил деятельность фирмы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/318779/
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