На руднике «Кумтор» прошло заседание совета директоров

Совет директоров закрытого акционерного общества «Кумтор Голд Компани» провел заседание на руднике «Кумтор». Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

В ходе заседания подведены итоги работы компании за 2024-й, а также обсуждены планы и задачи на текущий и последующие годы. В рамках мероприятия заслушана информация руководителей рудника, золотоизвлекательной фабрики и других структурных подразделений предприятия.

Председатель совета директоров «Кумтор Голд Компани» Болотбек Идирисов отметил, что с мая 2021-го по декабрь 2024 года, с момента введения внешнего управления с последующим переходом рудника «Кумтор» в собственность Кыргызской Республики, произведено более 54 тонн золота.

«Чистая прибыль за этот период составила более $1,2 миллиарда. С мая 2021-го по декабрь прошлого года в виде налогов и других платежей в государственный бюджет Кыргызстана выплачено $891,6 миллиона. Сейчас перед нами стоят не менее амбициозные задачи, над выполнением которых мы будем работать сообща», — подчеркнул он.

Члены совета директоров компании также проинспектировали рабочий процесс на руднике «Кумтор». В частности, они побывали на карьерах, ознакомились с ходом реализации проекта по добыче золотосодержащей руды подземным способом, работой мастерской по ремонту тяжелой горной техники, золотоизвлекательной фабрики и топливно-заправочного комплекса, состоянием очистных сооружений и хвостохранилища.