Веники для полиции. В МИД прокомментировали депортацию кыргызстанца

В Министерстве иностранных дел Кыргызстана прокомментировали инцидент, который произошел с гражданином страны в России.
По данным ведомства, Генеральное консульство КР в Екатеринбурге получило информацию от компетентных органов Первоуральска в отношении гражданина Аваза Абдуллаева, которому судом вынесено решение в форме принудительного выдворения за пределы Российской Федерации.
Гражданин Кыргызстана, посчитав решение суда незаконным, обжаловал его. Суд второй инстанции оставил в силе решение первой в связи с тем, что Аваз Абдуллаев не продлил трудовой договор и не сдал отпечатки пальцев в установленные сроки, проинформировали в МИД.
Он переведен в Центр временного содержания иностранных граждан. С кыргызстанцем встретились сотрудники консульской службы и предоставили правовую консультацию.
После вступление решения суда в силу он будет отправлен на родину.
Напомним, мигранта из КР Аваза Абдуллаева задержали полицейские в Свердловской области России. Он написал жалобу президенту Владимиру Путину, а также попросил подарить полицейским набор уборочного инвентаря: туалетные ершики, веники, совки, чистящее средство, пластмассовые тазики для стирки белья.