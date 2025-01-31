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Общество

Веники для полиции. В МИД прокомментировали депортацию кыргызстанца

В Министерстве иностранных дел Кыргызстана прокомментировали инцидент, который произошел с гражданином страны в России.

По данным ведомства, Генеральное консульство КР в Екатеринбурге получило информацию от компетентных органов Первоуральска в отношении гражданина Аваза Абдуллаева, которому судом вынесено решение в форме принудительного выдворения за пределы Российской Федерации.

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Гражданин Кыргызстана, посчитав решение суда незаконным, обжаловал его. Суд второй инстанции оставил в силе решение первой в связи с тем, что Аваз Абдуллаев не продлил трудовой договор и не сдал отпечатки пальцев в установленные сроки, проинформировали в МИД.

Он переведен в Центр временного содержания иностранных граждан. С кыргызстанцем встретились сотрудники консульской службы и предоставили правовую консультацию.

После вступление решения суда в силу он будет отправлен на родину.

Напомним, мигранта из КР Аваза Абдуллаева задержали полицейские в Свердловской области России. Он написал жалобу президенту Владимиру Путину, а также попросил подарить полицейским набор уборочного инвентаря: туалетные ершики, веники, совки, чистящее средство, пластмассовые тазики для стирки белья.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/318475/
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