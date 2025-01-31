Веники для полиции. В МИД прокомментировали депортацию кыргызстанца

В Министерстве иностранных дел Кыргызстана прокомментировали инцидент, который произошел с гражданином страны в России.

По данным ведомства, Генеральное консульство КР в Екатеринбурге получило информацию от компетентных органов Первоуральска в отношении гражданина Аваза Абдуллаева, которому судом вынесено решение в форме принудительного выдворения за пределы Российской Федерации.

Читайте по теме Кыргызстанца попросили не жаловаться Путину, он просит подарить полиции веники

Гражданин Кыргызстана, посчитав решение суда незаконным, обжаловал его. Суд второй инстанции оставил в силе решение первой в связи с тем, что Аваз Абдуллаев не продлил трудовой договор и не сдал отпечатки пальцев в установленные сроки, проинформировали в МИД.

Он переведен в Центр временного содержания иностранных граждан. С кыргызстанцем встретились сотрудники консульской службы и предоставили правовую консультацию.

После вступление решения суда в силу он будет отправлен на родину.

Напомним, мигранта из КР Аваза Абдуллаева задержали полицейские в Свердловской области России. Он написал жалобу президенту Владимиру Путину, а также попросил подарить полицейским набор уборочного инвентаря: туалетные ершики, веники, совки, чистящее средство, пластмассовые тазики для стирки белья.