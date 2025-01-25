Политические триллеры, фэнтези и комедия. Что смотреть на следующей неделе

На следующей неделе (27 января — 2 февраля) внимание стоит обратить на премьеру политического триллера «Рай». Также интересно продолжение комедии о создателях компьютерных игр и еще одного сериала, связанного с американской политической элитой. Есть и премьера для детей, которые увлечены вселенной Человека-паука.

1 «Мистический квест: Пир ворона», комедия, четвертый сезон (29 января) «Мистический квест: Пир ворона», комедия, четвертый сезон (29 января)

Компания гениального программиста и разработчика компьютерных программ Иэна Гримма продолжает работать над новым дополнением для своей игры. Но офисные будни в этом коллективе никогда не бывают унылыми и однообразными. К.У. встречает бывшего лучшего друга, который теперь стал его главным соперником. Иэн пытается успеть дописать свою половину дополнения до дедлайна, но в итоге загоняет себя в больницу. Дэвид размышляет о наследии, которое останется (или не останется?) потомкам после него. Рейчел и Дана обдумывают свой следующий шаг.

2 «Рекрут», боевик, второй сезон (30 января) «Рекрут», боевик, второй сезон (30 января)

Американский шпионский приключенческий телесериал о новобранце ЦРУ. Оуэн Хендрикс — талантливый молодой юрист, недавно завербованный в федеральную спецслужбу. Теперь его прямая обязанность — отмазывать от законного наказания других агентов, которые в ходе выполнения заданий случайно попадают в неприятности. Но первое же дело Оуэна оказывается практически невыполнимым. Шпион, которого он должен защищать, оставил след в нескольких странах и решил скрыться, в том числе от своего начальства.

3 «Рай», триллер, первый сезон (28 января) «Рай», триллер, первый сезон (28 января)

В центре сюжета — действительно рай на земле: обеспеченная коммуна приближенных к президенту США людей. Глава службы охраны первым находит тело руководителя и сразу становится главным подозреваемым в убийстве. В какой-то момент цэрэушники отходят от формальных допросов и проверок на детекторе лжи, намекая обвиняемому, что стоит солгать под запись. Герой не только настаивает на своей версии произошедшего, но и решает разобраться в подозрительном поведении коллег.

4 «Ваш дружелюбный сосед Человек-паук», мультфильм, первый сезон (29 января) «Ваш дружелюбный сосед Человек-паук», мультфильм, первый сезон (29 января)

Фантастическая история киновселенной Marvel продолжится. Главным героем событий станет парень по имени Питер Паркер, обладающий сверхъестественными способностями. Он поступает в старшую школу, где ему придется адаптироваться среди сверстников. Кроме того, юноша собирается продолжить развивать свой необычный талант. Он будет попадать во множество передряг, с которыми придется справляться при помощи своего дара.

5 «Мо», драма, второй сезон (30 января) «Мо», драма, второй сезон (30 января)

В основе сюжета биография комедийного актера Мохаммеда Амера, который является автором сценария и исполнителем главной роли. Соавтором стал Рами Юссеф, известный по проекту «Рами». Мо Наджар вместе со своей мамой, сестрой и старшим братом уехали из Палестины в США. Им приходится сохранять хрупкий баланс между двумя странами, разными культурами и несколькими языками. Кроме того, героев ожидает долгий путь, связанный с получением американского гражданства.

6 «Смерть в раю», комедийный детектив, 14-й сезон (31 января) «Смерть в раю», комедийный детектив, 14-й сезон (31 января)

В центре сериала — сотрудник лондонского управления полиции Ричард Пул. Ему пришлось отправиться для расследования на остров в Карибском море. Герой не приспособлен к такому образу жизни и считает этот остров одним из самых ужасных мест на Земле. Он терпеть не может жару и море и не может привыкнуть к местному полицейскому стилю. Именно в таких условиях вместе со своей новой коллегой Камиллой Ричарду предстоит раскрыть не одно запутанное дело.

7 «Затерянная в метели», криминал, второй сезон (31 января) «Затерянная в метели», криминал, второй сезон (31 января)

Испанский детективный триллер об исчезновении ребенка. В Малаге бесследно пропадает маленькая девочка по имени Амайя. Ее фото показывают по всем каналам, полиция сбивается с ног, но результата по-прежнему нет. Время уходит, лишая родителей надежды на возвращение малышки. На помощь семье приходит молодой криминальный журналист. Он намерен во что бы то ни стало найти ребенка, тем более что у него есть информация, которой лишены полицейские.

8 «Школьные духи», фэнтези, второй сезон (31 января) «Школьные духи», фэнтези, второй сезон (31 января)

Сериал снят по мотивам одноименного произведения Нейта и Меган Тринруд и Марии Нгуен. В центре событий оказывается девочка-подросток по имени Мэдди Нирс, застрявшая в загробной жизни. Она собирается расследовать свою загадочную смерть вместе с другими школьниками, которые тоже оказались в подвешенном состоянии. Мэдди погружается в расследование преступлений, одновременно пытаясь адаптироваться к старшей школе в загробной жизни. Но чем ближе она приближается к раскрытию правды, тем больше секретов обнаруживает.

9 «Догу», комедия, третий сезон (31 января) «Догу», комедия, третий сезон (31 января)

Фото из интернета. Главный герой сериала «Догу»

Это комичная история о молодом человеке по имени Догу, который весьма неудачлив во всех сферах своей жизни. При этом главный герой всю жизнь мечтает стать юмористом, но никто из близких не верит, что ему удастся воплотить это в реальности. Однако Догу не сдается, несмотря на то, что в его жизни и так немало забавных нелепых ситуаций. Родственники заставляют парня поступить в институт и получить образование. Догу неустанно дает всем понять, что никогда не сможет получить диплом.

10 «Диктор новостей», драма, третий сезон (2 февраля) «Диктор новостей», драма, третий сезон (2 февраля)

События происходят в середине 1980-х годов в отделе новостей, который есть на местной телевизионной станции. Молодой журналист Дейл Дженнингс и перспективная диктор Хелен Норвилл решают объединить усилия, чтобы начать использовать нетипичный метод к подаче новостных сообщений. Главных героев порядком утомили менторский тон дикторов, а также искусственная строгость, с которой они появляются в кадре. Эта парочка хочет предложить зрителям совсем другое телевидение...

11 «Всеамериканский» («Настоящий американец»), драма, седьмой сезон (29 января) «Всеамериканский» («Настоящий американец»), драма, седьмой сезон (29 января)

Спенсер — звезда школьной футбольной команды из Южного Централа — района Лос-Анджелеса, печально известного своей криминальной обстановкой и частыми конфликтами на почве расовой вражды. Парень не собирался уезжать из родных мест, пока тренер одной из школ Беверли-Хиллз не пригласил его в свою команду. Приняв предложение, Спенсер открывает для себя учебу в современной школе в богатом, престижном и безопасном районе, массу привилегий и большое спортивное будущее. Однако среди богатеньких школьников герой чувствует себя лишним. Да и новые друзья по команде свысока смотрят на пришельца, на которого тренер возлагает большие надежды. Сериал рассказывает о жизни футболиста Спенсера Пэйсингера.

Какие премьеры и продолжение старых сериалов вышли на этой неделе (20-26 января), можно посмотреть здесь.