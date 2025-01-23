Премьерный четверг. Какие фильмы сегодня вышли в прокат в Бишкеке

Каждую неделю по четвергам в кинотеатрах Бишкека в прокат выходит несколько новых фильмов.

С сегодняшнего дня можно посмотреть кыргызский триллер, детектив, основанный на реальных событиях, а также фильм с Тимоти Шаламе в роли Боба Дилана.

1 «Жаныбек» (триллер) (триллер)

Жаныбек занят повседневной рутиной, однообразность будних дней каждый день поглощает его изнутри, и он пропивает свою жизнь. Однажды сестра дарит ему кулон матери, чтобы он подарил своей дочке, как семейную реликвию. Осознавая важность украшения, Жаныбек первым делом идет к семье, но по дороге его грабят и отбирают кулон. Жаныбек отправляется на его поиски.



2 «Карина» (детектив) (детектив)

В конце лета 2014 года, перед наступлением холодной якутской осени, четырехлетняя Карина таинственным образом исчезает из своего дома в крошечной деревушке на краю бескрайнего леса. Семья, волонтеры и спасатели сбиваются с ног, прочесывая сотни километров тайги. «Карина» — невероятная история про силу духа и веру в чудо, основанная на реальных событиях.

3 «Василий» (комедия) (комедия)

Вася — скромный учитель ОБЖ из поселка Ковылкино. Звезд с неба не хватает, живет простой и размеренной жизнью. Зато его брат-близнец Коля, с которым они не виделись с детства, умудрился кинуть мексиканский наркокартель на деньги, и за это его ждет расплата! Василий впервые отправляется навестить брата в Мексику, не предполагая, что теперь ему предстоит применить все знания по ОБЖ на практике.

4 «Ночь в зоопарке» (мультфильм) (мультфильм)

Этой ночью в зоопарке не до сна. Белый кролик проглотил кусок упавшего метеорита и превратился в монстра. Теперь он планирует захватить зоопарк и создает из обычных животных жуткие гибриды — горило-рыб, зебра-рогов и слоно-змеев. Кажется, никто не в силах остановить кролика.

5 «Боб Дилан. Никому не известный» (биография) (биография)

1965 год. На музыкальном фестивале в Ньюпорте производит фурор выступление молодого Боба Дилана.