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Общество

МИД Кыргызстана предупреждает граждан о новых мерах США по иммиграции

Министерство иностранных дел Кыргызстана выпустило предупреждение для граждан, находящихся в Соединенных Штатах Америки или планирующих поездку в эту страну, в связи с усилением мер по иммиграционному контролю со стороны американских властей.

В сообщении отмечается, что официальные власти США предпринимают активные действия по пресечению незаконной иммиграции на границе и выявлению лиц, находящихся в государстве без законных оснований.

МИД подчеркивает важность наличия у всех граждан необходимых документов, подтверждающих законный статус пребывания на территории Соединенных Штатов. Гражданам рекомендуется всегда иметь при себе соответствующие документы и быть готовыми предъявить их по требованию уполномоченных органов.

Ведомство также призывает граждан в случае возникновения вопросов касательно пребывания в США обращаться за консультациями в:

  • посольство Кыргызской Республики в США и Канаде по адресу: 2360, Massachusetts Avenue, NW, Washington D.C. 20008. Электронная почта: kgconsulate.washington@mfa.gov.kg. Телефоны: +12022562924, +12024499823, +12024499822;
  • Генеральное консульство Кыргызской Республики в Чикаго по адресу: улица Норт Ла Салл, 100/1610, Иллинойс, 60602. Электронная почта: kgconsulate.сhicago@mfa.gov.kg. Телефоны: +13129293442, +13129942416.

Отметим, 23 января президент Соединенных Штатов подписал указ о приостановке прохода через южную границу страны нелегальных мигрантов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/318009/
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