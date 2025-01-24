Реконструкция объездной дороги. Генподрядчиком определена китайская компания

Компания China Road and Bridge Corporation (CRBC) определена генеральным подрядчиком для реконструкции автомобильной дороги Алматы — Бишкек — Ташкент (северная объездная трасса Бишкека) на участке с 230,7-го по 255-й километр, а также автодороги Бишкек — Балыкчи — Нарын — Торугарт на участке с 0-го по 9,1-й километр. Соответствующее постановление подписал глава кабинета министров Адылбек Касымалиев.

В документе отмечено, что работы поручено вести путем совмещения процессов строительства и проектирования (параллельное проектирование).

Минфину необходимо обеспечить финансирование реконструкции этих трасс за счет средств республиканского бюджета.

Государственному агентству архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства поручено обеспечить содействие в своевременном проведении необходимых процедур по реконструкции вышеуказанных участков автомобильных дорог, включая выдачу градостроительных заключений, прохождение государственной экспертизы, включение объекта в реестр строящихся и приемку в эксплуатацию завершенных объектов.

Ранее президент Садыр Жапаров поручил кабмину определить генподрядчика проекта.

Напомним, вице-мэр Бишкека Жамалбек Ырсалиев сообщал, что в столице объездная трасса станет шестиполосной. По его словам, проект реконструкции уже готов, работы ведутся совместно с Министерством транспорта и коммуникаций. И добавил, что ранее расположенные вдоль дороги пункты продажи угля и древесины убрали, территория расчищена.

Дорожные работы начнутся весной и завершатся осенью.