В Бишкеке объездная дорога станет шестиполосной. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил вице-мэр города Жамалбек Ырсалиев.

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По его словам, проект реконструкции трассы уже готов, работы ведутся совместно с Министерством транспорта и коммуникаций.

Вице-мэр добавил, что ранее расположенные вдоль дороги пункты продажи угля и древесины убрали, территория расчищена.

Дорожные работы начнутся весной и завершатся осенью, уточнил он.

Жамалбек Ырсалиев также рассказал о планах отремонтировать дорогу к ГЭС-5, которая соединяет Лебединовку и объездную. Здесь вместо двух полос будет четыре с разделительными барьерами.

Обновленную трассу оснастят пешеходными переходами в населенных пунктах и системой освещения.