Шестиполосная объездная дорога. Садыр Жапаров поручил определить генподрядчика

Кабинету министров поручено подготовить решение об определении генерального подрядчика для реконструкции автомобильной дороги Алматы — Бишкек — Ташкент (северная объездная трасса). Соответствующее распоряжение подписал президент страны.

Согласно документу, реконструкция запланирована на участке с 230,7-го по 255-й километр, а также на участке с 0-го по 9,1-й километр автомобильной дороги Бишкек — Балыкчи — Нарын — Торугарт.

Напомним, ранее вице-мэр города Жамалбек Ырсалиев сообщал, что в столице объездная трасса станет шестиполосной. По его словам, проект реконструкции уже готов, работы ведутся совместно с Министерством транспорта и коммуникаций. И добавил, что ранее расположенные вдоль дороги пункты продажи угля и древесины убрали, территория расчищена.

Дорожные работы начнутся весной и завершатся осенью.