В Кыргызстане первая группа учителей получила ноутбуки

Учителям города Каракола передали 192 ноутбука. Об этом сообщает Министерство образования и науки.

По данным ведомства, сегодня, 23 января, в Караколе состоялось торжественное вручение техники под брендом «Алтын казык» учителям STEM-дисциплин.

Ноутбуки собраны на базе учреждения «Технопарк» Кыргызского государственного технического университета. Комиссия, созданная МОиН, провела тщательную проверку соответствия отечественных ноутбуков установленным техническим требованиям.

Переданные учителям ноутбуки станут первой партией устройств под брендом «Алтын казык». Ожидается, что последующие партии ноутбуков в течение года будут переданы в другие территориальные подразделения министерства в установленном порядке.

Напомним, всех учителей в Кыргызстане обещали обеспечить ноутбуками к лету 2024-го, однако сроки неоднократно сдвигались.