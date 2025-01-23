20:04
USD 87.45
EUR 90.89
RUB 0.89
Общество

В Кыргызстане первая группа учителей получила ноутбуки

Учителям города Каракола передали 192 ноутбука. Об этом сообщает Министерство образования и науки.

По данным ведомства, сегодня, 23 января, в Караколе состоялось торжественное вручение техники под брендом «Алтын казык» учителям STEM-дисциплин.

Ноутбуки собраны на базе учреждения «Технопарк» Кыргызского государственного технического университета. Комиссия, созданная МОиН, провела тщательную проверку соответствия отечественных ноутбуков установленным техническим требованиям.

Переданные учителям ноутбуки станут первой партией устройств под брендом «Алтын казык». Ожидается, что последующие партии ноутбуков в течение года будут переданы в другие территориальные подразделения министерства в установленном порядке.

Напомним, всех учителей в Кыргызстане обещали обеспечить ноутбуками к лету 2024-го, однако сроки неоднократно сдвигались. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/317768/
просмотров: 131
Версия для печати
Материалы по теме
График выдачи ноутбуков учителям в Кыргызстане снова сдвинулся
Выдавать ноутбуки учителям Кыргызстана начнут с 20 января
Самые важные события 2024 года в медицине и образовании Кыргызстана
Портфолио и вакансии онлайн. В Кыргызстане запущена платформа iMugalim
Первая группа молодых учителей из России прибыла в Кыргызстан
Bloomberg: В 2026 году Apple выпустит MacBook с поддержкой сотовой связи
В Жогорку Кенеше хотят провести расследование по закупке ноутбуков для учителей
Выговоры чиновникам за ноутбуки. Когда учителя все-таки получат технику
Президент наградил победителей конкурса для педагогических работников
Депутат требует публичных извинений от женщины, из-за которой уволилась учитель
Популярные новости
Накопительная пенсия: как можно получить деньги досрочно и&nbsp;на&nbsp;какие цели Накопительная пенсия: как можно получить деньги досрочно и на какие цели
Календарь прививок. Кому и&nbsp;когда их&nbsp;делать и&nbsp;почему это важно Календарь прививок. Кому и когда их делать и почему это важно
В&nbsp;Бишкеке ожидаются снег и&nbsp;похолодание. Прогноз погоды на&nbsp;20-22 января В Бишкеке ожидаются снег и похолодание. Прогноз погоды на 20-22 января
Штормовое предупреждение. 23-25 января ожидается резкое похолодание Штормовое предупреждение. 23-25 января ожидается резкое похолодание
Бизнес
Подключайте 4&nbsp;онлайн-кинотеатра и&nbsp;200&nbsp;ТВ-каналов ЭКСКЛЮЗИВНО от&nbsp;MEGA Подключайте 4 онлайн-кинотеатра и 200 ТВ-каналов ЭКСКЛЮЗИВНО от MEGA
&laquo;Элдик Банк&raquo;: доступное жилье через накопительную ипотеку «Элдик Банк»: доступное жилье через накопительную ипотеку
MBANK продлевает акцию &laquo;Легкий старт с&nbsp;MKassa&raquo; для новых клиентов MBANK продлевает акцию «Легкий старт с MKassa» для новых клиентов
Новый сервис &laquo;Онлайн очередь в&nbsp;ЦОН&raquo; теперь в&nbsp;MegaPay Новый сервис «Онлайн очередь в ЦОН» теперь в MegaPay
23 января, четверг
20:00
Премьерный четверг. Какие фильмы сегодня вышли в прокат в Бишкеке Премьерный четверг. Какие фильмы сегодня вышли в прокат...
19:51
В Кыргызстане первая группа учителей получила ноутбуки
19:29
Ихлас, монах, гуру. Какими религиозными словами теперь запрещено называть юрлица
19:23
На посту «Сосновка» вновь ограничили проезд большегрузов из-за непогоды
18:30
Загрязнение воздуха в Бишкеке на 23 января. Что показывают датчики