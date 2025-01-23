В Кыргызстане первая группа учителей получила ноутбуки

Учителям города Каракола передали 192 ноутбука. Об этом сообщает Министерство образования и науки.
По данным ведомства, сегодня, 23 января, в Караколе состоялось торжественное вручение техники под брендом «Алтын казык» учителям STEM-дисциплин.
Переданные учителям ноутбуки станут первой партией устройств под брендом «Алтын казык». Ожидается, что последующие партии ноутбуков в течение года будут переданы в другие территориальные подразделения министерства в установленном порядке.
Напомним, всех учителей в Кыргызстане обещали обеспечить ноутбуками к лету 2024-го, однако сроки неоднократно сдвигались.