Ватсон в новой интерпретации, драмы и комедии. Что смотреть на следующей неделе

На следующей неделе (20-26 января) каких-то особо ожидаемых премьер сериалов не запланировано. В основном начинаются очередные сезоны уже известных комедий или боевиков. В том числе выйдет продолжение российского мультсериала. Обратите внимание на второй сезон «Ночного агента», особенно если любите политические интриги и заговоры.

1 «Ночной агент», боевик, второй сезон (23 января)

Продолжаются опасные и увлекательные приключения молодого сотрудника ФБР, оказавшегося в эпицентре политического заговора. Теперь он вынужден скрываться как от чужих агентов, так и от собственных бывших коллег. Ему помогают узнать больше о тайной операции в Белом доме, но информации по-прежнему недостаточно, чтобы припереть виновника к стенке. Тем временем над Кэмп-Дэвидом повисает серьезная угроза. Теперь время идет на минуты, а ставкой на кону этой запутанной игры становятся жизни ни в чем не повинных людей. Питер должен поторопиться.

2 «Невидимое», драма, второй сезон (20 января)

Фото из интернета. Кадр из сериала «Невидимое», детектив Тесс Эйвери

Тесс Эйвери, опытный детектив, вынуждена покинуть службу после инцидента, в результате которого она чуть не погибла и получила диагноз «клиническая слепота». Не готовая принимать чью-либо помощь, она решает использовать приложение-помощник, где знакомится с Санни Патель, профессиональным гидом-поводырем и агорафобом, проживающим в 3 тысячах милях от нее. Он, хоть и находится на расстоянии, становится глазами и ушами Тесс. С помощью скрытой камеры и наушника Санни удаленно направляет Тесс в преодолении жизненных трудностей и помогает ей раскрывать «висяки» — тайные загадки и нерешенные случаи.

3 «Девушки с Макаровым», комедия, пятый сезон (20 января)

Действие сериала разворачивается вокруг руководителя подмосковного уголовного розыска Павла Макарова. Из-за серьезного конфликта с начальством ему полностью заменяют рабочий состав. Теперь в него входят молодые выпускницы школы полиции. Каждая из них — отдельная и очень яркая личность. Первая умная и начитанная, но высокомерная. Вторая красивая и покладистая, но слишком легкомысленная. Третья открытая и решительная, но подверженная импульсам. Четвертая — добрая и милая молодая мама, которая думает о ребенке больше, чем о работе. Новые подчиненные ужасно раздражают Макарова.

4 «Ватсон», детектив, первый сезон (26 января)

Это история о знаменитом друге легендарного сыщика. Спустя год после гибели друга и партнера Шерлока Холмса от рук Мориарти доктор Джон Ватсон возвращается в медицину в качестве главврача клиники, которая специализируется на лечении плохо изученных заболеваний. Но прежняя жизнь Ватсона не закончилась — он и Мориарти еще напишут собственную главу. В этой истории внимание переключается с раскрытия преступлений на поиски разгадки тайны о болезни, способной разрушить человеческую жизнь.

5 «Подслушано в Рыбинске», триллер, первый сезон (23 января)

К непримечательному журналисту Юре приходят видения, которые предсказывают преступления, происходящие на территории Рыбинска. Ситуация осложняется еще и тем, что в деле об убийстве он становится главным подозреваемым.

6 «Основная цель», драма, первый сезон (22 января)

Молодой аспирант-математик стоит на пороге прорыва. Если ему удастся найти закономерность в простых числах, у него будет ключ ко всем компьютерам в мире.

7 «Купцы и дети», комедия, первый сезон (20 января)

Действие сериала разворачивается в Москве в 1910 году. Известный и успешный купец ожидает радостного события: в отчий дом вот-вот вернется единственный наследник, сын, учившийся несколько лет за границей. Но встреча семьи проходит вовсе не так, как грезил отец. Его тихого, робкого и покорного сына больше нет — вместо него в город въезжает уверенный в себе серьезный юноша, который готов отстаивать свою точку зрения даже наперекор родителям. Купец в ужасе, он уверен, что «дурное влияние» на парня оказали новые друзья. Он решает во что бы то ни стало перевоспитать взрослого сына.

8 «Гарлем», комедия, третий сезон (23 января)

Это история о четырех эффектных и амбициозных женщинах, которые живут в нью-йоркском районе Гарлем. Блистательная профессор всеми силами старается выкроить в плотном графике время для личной жизни. Предприимчивая бизнесвумен не очень разборчива в связях. Эпатажная певица и безнадежно романтичная модельер тоже пока находятся в поисках своего счастья. Вместе подруги строят карьеру, обсуждают мужчин и мечтают о чем-то возвышенном, как юные девочки.

9 «Совенок Ева», мультфильм, второй сезон (24 января)

Увлекательные и захватывающие истории очаровательного совенка продолжаются. Ева по-прежнему бодра, энергична и готова к новым интересным событиям и открытиям. На этот раз шаловливая малышка ищет на верхушке дерева новые приключения. Совенок Ева, как и полагается представительницам ее вида, бодрствует по ночам, а спит днями. Под покровом ночи регулярно занимается, размышляет о вечном и ведет записи в личном дневнике. Кроме того, Ева полна энтузиазма и жажды впечатлений. Она всегда готова прийти на помощь.

Какие премьеры и продолжения старых сериалов вышли на этой неделе (13-19 января), можно посмотреть здесь.